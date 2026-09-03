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Tuzla'da depoda yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Tuzla'daki bir depolama alanında çıkan yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi; yangının nedeni henüz belirlenemedi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tuzla'da depoda yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Tuzla'da depolama alanında yangın çıktı

Tuzla'da bulunan bir depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden ekipler sevk edildi.

Müdahale çalışmaları:

Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi ve yangına müdahale ediliyor. Görüntülerde yoğun dumanın yükseldiği ve ekiplerin söndürme çalışmalarına başladığı görülüyor.

Görüntülerde dikkat çekenler:

Olay anına ait görüntülerde alevlerin ve dumanın yayılışı ile ekiplerin müdahale anları yer alıyor; yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Tuzla‘da depolama alanında yangın böyle görüntülendi

Tuzla‘da depolama alanında yangın böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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