Tuzla'da depoda yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Tuzla'da depolama alanında yangın çıktı

Tuzla'da bulunan bir depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden ekipler sevk edildi.

Müdahale çalışmaları:

Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi ve yangına müdahale ediliyor. Görüntülerde yoğun dumanın yükseldiği ve ekiplerin söndürme çalışmalarına başladığı görülüyor.

Görüntülerde dikkat çekenler:

Olay anına ait görüntülerde alevlerin ve dumanın yayılışı ile ekiplerin müdahale anları yer alıyor; yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Tuzla‘da depolama alanında yangın böyle görüntülendi