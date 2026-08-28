Üç Türk teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde büyük sahnede

Türk çalıştırıcılar ve temsil ettikleri kulüpler:

2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 Türk teknik direktör yer alıyor. Fenerbahçe sahada İsmail Kartal ile temsil edilirken, Galatasaray'ı Okan Buruk çalıştırıyor. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başında ise Arda Turan bulunuyor. Bu üç isim, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda hem kulüpleri hem de Türk teknik direktörlüğünü temsil edecek.

turnuva takvimi ve formatı:

Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8 Eylül tarihinde başlayacak ve takımlar lig aşamasında 8 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşaması, 27 Ocak 2027'de oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Toplamda lig aşamasında 36 takım mücadele edecek.

milliyet dağılımı ve öne çıkan ülkeler:

Teknik direktörlerin milliyetleri incelendiğinde İspanyol çalıştırıcılar ön planda: 6 İspanyol teknik direktör lig aşamasında görev yapacak. Bu isimler arasında Arsenal'de Mikel Arteta, Aston Villa'da Unai Emery, Como'da Cesc Fabregas, Liverpool'da Andoni Iraola, Paris Saint-Germain'de Luis Enrique ve Villarreal'de Inigo Perez yer alıyor. İspanyolları 5 teknik direktörle İtalyanlar takip ediyor; bu grupta Davide Ancelotti (Lille), Enzo Maresca (Manchester City), Massimiliano Allegri (Napoli), Francesco Farioli (Porto) ve Gian Piero Gasperini (Roma) bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye ve Almanya 3er teknik direktörle temsil edilirken, Arjantin, Hırvatistan, Norveç, Hollanda ve Portekiz'den 2'şer çalıştırıcı yer alıyor. İngiltere ise turnuvada 5 takımla en fazla kulüp temsil eden ülke olmasına karşın organizasyonda yalnızca bir İngiliz teknik direktör bulunuyor; Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick sezonun tek İngiliz çalıştırıcısı konumunda.

küresel çeşitlilik ve dikkat çeken isimler:

Afrika kıtasından turnuvada görev yapacak tek teknik direktör Yaya Toure. Fildişi Sahili vatandaşı olan Toure, Slovan Bratislava'nın başında Şampiyonlar Ligi lig aşamasında takımını çalıştıracak. Genel olarak bu sezon lig aşamasında teknik direktörler 18 farklı milletten geliyor; dağılım İspanya 6, İtalya 5, Almanya 3, Türkiye 3, Arjantin 2, Hırvatistan 2, Norveç 2, Hollanda 2, Portekiz 2, Sırbistan 1, Belçika 1, Romanya 1, Avusturya 1, İngiltere 1, Şili 1, Fildişi Sahili 1, Litvanya 1 ve Çekya 1 şeklinde gerçekleşti.

Bu çeşitlilik, Şampiyonlar Ligi'ni yalnızca kulüpler bazında değil, farklı futbol kültürlerinin teknik yaklaşımlarının karşılaştığı bir platform haline getiriyor. Türk teknik direktörlerin varlığı, hem ülke futbolu için prestij hem de deneyim kazanma açısından öne çıkıyor; lig aşamasında alınacak sonuçlar, bu isimlerin Avrupa'daki yerlerini güçlendirme imkanı sunacak.

ARDA TURAN