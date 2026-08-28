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Yaz sıcaklarında kumaş ve renk seçimi: esnaftan tensel ve viskon önerisi

Giyim esnafı Şefika Ömer, 30’lu sıcaklıklarda koyu renklerin ısıyı artırdığını söyleyerek yaz için tensel ve viskon ile açık renk tercih edilmesini önerdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Yaz sıcaklarında kumaş ve renk seçimi: esnaftan tensel ve viskon önerisi

Yaz sıcaklarında kumaş ve renk seçimi: esnaftan tensel ve viskon önerisi

Termometrelerin 30’lu dereceleri gösterdiği günlerde, ilçe çarşısında uzun süredir giyim işi yapan Şefika Ömer, vatandaşları hem kumaş hem renk tercihi konusunda uyarıyor. Eşiyle birlikte yaklaşık 5 yıldır sektörde hizmet verdiklerini belirten Ömer, 'kavurucu sıcaklarda ferah kalmak isteyenlerin tensel ve viskon tercih etmesi gerekiyor' dedi.

Neden tensel ve viskon öneriliyor:

Ömer, yazlık ürün talebinin sıcakların etkisiyle arttığını ve müşteri taleplerinde belirgin değişim gözlemlediklerini aktardı. 'Yazın koyu renkler sıcaklığı çeker, bu yüzden açık renklerin tercih edilmesi gerekiyor. Ancak kahverengi moda olduğu için vatandaşlarımız buna pek dikkat etmiyor. İstedikleri rengi giyiyorlar' ifadelerini kullandı. Esnaf, kumaş türünün görünüşten öte konfor belirlediğini vurgulayarak müşterilerini uyarıyor.

Fiyatlar ve sezon trendleri:

Fiyatlandırma konusuna da değinen Ömer, piyasadaki artışlara rağmen çarşıya göre avantajlı seçenekler sunduklarını söyledi. Gömlek fiyatlarının 350 liradan başlayıp model ve kumaşa göre 800-950 lira bandına çıktığını öne süren Ömer, tensel kumaşlı ürünlerin ise genellikle 800-900 lira aralığında alıcı bulduğunu belirtti.

Vatandaşların hem modayı hem de yaz konforunu göz önünde bulundurarak seçim yapması gerektiğini söyleyen esnaf, sezonda sarının hâlâ rağbet gördüğünü ancak bu yılın öne çıkan renginin 'kahverengi' olduğunu dile getirdi.

TERMOMETRELERİN 35 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ YAZ GÜNLERİNDE FERAHLATICI KUMAŞ VE RENK TERCİHLERİNİN...

TERMOMETRELERİN 35 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ YAZ GÜNLERİNDE FERAHLATICI KUMAŞ VE RENK TERCİHLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN GİYİM ESNAFI ŞEFİKA ÖMER, KAVURUCU SICAKLARA RAĞMEN MODAYA UYUP KOYU RENK GİYEN VATANDAŞLARI ELEŞTİREREK TENSEL VE VİSKON KUMAŞ GİYİLMESİ KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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