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İznik'te yolda alevlenen kamyoneti sürücü son anda terk etti

İznik-Yenişehir yolunda seyir halindeyken bir anda alev alan kamyonetten sürücü son anda çıktı; itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İznik'te yolda alevlenen kamyoneti sürücü son anda terk etti

Olayın özeti:

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik-Yenişehir Devlet Karayolu Derbent Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeki bir kamyonet alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu araç büyük oranda hasar görürken, kazazedede can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

yangın anı ve sürücünün kurtuluşu:

Olay, saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Samet B. (38) yönetimindeki 34 KRB 304 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonetten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip kendisini dışarı attı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

müdahale, zarar ve soruşturma:

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonette maddi hasar meydana gelirken, yetkililer herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Önemli not: Olayla ilgili inceleme devam ediyor; resmi açıklamalar yetkili birimler tarafından paylaşılacak.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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