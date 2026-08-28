Dolar 48,2418 +0,50%
Euro 56,2033 -0,03%
Bist 14.566,98 -0,06%
Altın Gram 7.224,91 -0,12%
EUR/USD 1,1646 -0,12%
Brent Petrol 87,54 -1,11%
--°

Didim'de 30 ağustos coşkusu fener alayı ve Işın Karaca konseriyle

Didim Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Fener Alayı ve Işın Karaca konseriyle akşam programı düzenleyerek halkı bir araya getirecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Didim'de 30 ağustos coşkusu fener alayı ve Işın Karaca konseriyle

Program detayları:

Didim Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü özel bir programla kutlayacak. Kutlamalar, kent sakinlerini ve ziyaretçileri bir araya getirerek bağımsızlık ruhunu yad etmeyi amaçlıyor.

Etkinlikler akşam saatlerinde başlayacak; Fener Alayı saat 20.30'da Belediye Önü'nden hareket ederek ay yıldızlı bayraklar eşliğinde Didim sokaklarında ilerleyecek ve zafer coşkusunu taşıyacak.

Fener Alayı’nın tamamlanmasının ardından kutlamalar saat 21.30'da Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenecek Işın Karaca konseriyle devam edecek. Sevilen sanatçı Işın Karaca, güçlü sesi ve repertuarıyla Didimlilere unutulmaz bir 30 Ağustos akşamı yaşatacak.

Başkanın açıklaması:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının zaferle taçlandığı tarihi bir gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Büyük Zafer’in 104. yılında, Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza duyduğumuz sonsuz sevgiyle 30 Ağustos’un gururunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm halkımızı Fener Alayımıza ve Işın Karaca konserimize davet ediyorum."

Bayramın anlamı ve beklentiler:

Program, zaferin tarihsel önemini anmanın yanı sıra toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren ortak bir kutlama zemini oluşturuyor. Fener Alayı’nın halkın katılımını teşvik eden ritüeli ile konserin kültürel paylaşımı, günün duygusal ve toplumsal boyutlarını güçlendiriyor.

Didim’de 30 Ağustos coşkusu, müziğin ve toplumsal dayanışmanın birleştiği bir geceyle taçlanacak; belediye yetkilileri ve sanatçının sahne almasıyla kutlamanın geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

DİDİM BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEYECEĞİ ÖZEL PROGRAMLA...

DİDİM BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEYECEĞİ ÖZEL PROGRAMLA KUTLAYACAK. BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN ZAFERLE TAÇLANDIĞI BU ANLAMLI GÜNDE, DİDİM’DE BAYRAM COŞKUSU FENER ALAYI VE IŞIN KARACA KONSERİYLE YAŞANACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Üniversitesi'nden 30 Ağustos'ta birlik ve bilim çağrısı
images

Yerli LIFELINE HLM 15 ameliyatla klinik güvenilirliğini kanıtladı
images

Kırklar mescidi 3 bin 140 rakımda yeniden hayat buluyor
images

Nilüfer'de koruyucu sağlık odaklı üç günlük etkinlik başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MANİFEST soruşturmasında menajer tutuklandı

Samsun'da yardım için giden gemi dron saldırısına uğradı

Boyabat'ta 154 yetim ve öksüz öğrenciye 10 ay sürecek eğitim desteği

Erdemli yükseklerinde dolu etkili, tarım arazileri zarar gördü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar