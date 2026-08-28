Ümraniyespor 2-0'dan 2-2'ye; Açıkgöz oyuncularını mücadele için kutladı

Maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Takım, maçın başında bulduğu gollerle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

Açıkgöz'ün açıklamaları:

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, karşılaşma sonrası, "Burada galip geleceğimize çok inanıyorduk. Kulüp olarak çok inançlı geldik." dedi ve maçın başında bulunan iki gole dikkat çekti.

Oyunun gidişatı ve oyuncu performansı:

Açıkgöz, ilk yarıda iyi oynadıklarını, 2-0 öne geçtiklerini söyledi. Rakibin ofansif anlamda güçlü ve skorer oyunculara sahip olduğunu, ikinci golü yedikten sonra skor koruma telaşına girdiklerini ancak fazla pozisyon vermediklerini ifade etti.

Teknik sorumlu, oyuncuların mücadele performansını övdü ve "Oyuncularımız müthiş mücadele ettiler. Onları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Mücadelemizi sonuna kadar da sürdüreceğiz" sözleriyle takımın kararlılığını vurguladı.

LEVENT AÇIKGÖZ