Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Umutlu arayışın sonu: kaybolan 2.5 yaşındaki Emir bulundu, anne baygınlık geçirdi

Bursa Dürdane Mahallesi'nde mevsimlik işçi ailenin 2.5 yaşındaki oğlu Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu; anne sevinçten bayıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 15:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Umutlu arayışın sonu: kaybolan 2.5 yaşındaki Emir bulundu, anne baygınlık geçirdi

Olayın gelişimi:

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak bölgeye gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğlu Emir G. bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun geri dönmediğini fark eden aile, durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi.

Arama çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA ve Jandarma iz takip köpeği sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü geniş çaplı aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre ileride ve yaklaşık 2 saat sonra bulundu.

Anne ve müdahale:

Emir'in bulunduğu haberini alan aile olay yerine koştu; çocuğuna kavuşan anne sevinçten baygınlık geçirdi. O anlar kameraya yansıdı. Anne ile minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA&#039;DA MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN AİLENİN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI EMİR, BİR SÜRE SONRA GÖZDEN...

BURSA'DA MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN AİLENİN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI EMİR, BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU. ARAMA YAPAN EKİPLER, MİNİK EMİR'İ YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA KAYBOLDUĞU YERDEN 1 KİLOMETRE İLERİDE BULDU. ÇOCUĞUNA KAVUŞAN ANNE, SEVİNÇTEN BAYILDI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik
images

Safranbolu'da Paşapınarı Caddesi'nde anlık çarpışma: motosiklet sürücüsü hafif y...
images

KPSS çıkışı lastiğin fırlaması Reyhanlı'da sürücünün moralini bozdu
images

Damızlık boğa çatıda asılı kaldı, ev kullanılamaz hale geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik

Kuşköy'de ıslıklar mirası geleceğe taşıdı

Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı

Galatasaray son provaya çıktı: Sporting maçı öncesi hazırlıklar Kemerburgaz'da yoğunlaştı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu