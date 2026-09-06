Umutlu arayışın sonu: kaybolan 2.5 yaşındaki Emir bulundu, anne baygınlık geçirdi

Olayın gelişimi:

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak bölgeye gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğlu Emir G. bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun geri dönmediğini fark eden aile, durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi.

Arama çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA ve Jandarma iz takip köpeği sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü geniş çaplı aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre ileride ve yaklaşık 2 saat sonra bulundu.

Anne ve müdahale:

Emir'in bulunduğu haberini alan aile olay yerine koştu; çocuğuna kavuşan anne sevinçten baygınlık geçirdi. O anlar kameraya yansıdı. Anne ile minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'DA MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN AİLENİN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI EMİR, BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU. ARAMA YAPAN EKİPLER, MİNİK EMİR'İ YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA KAYBOLDUĞU YERDEN 1 KİLOMETRE İLERİDE BULDU. ÇOCUĞUNA KAVUŞAN ANNE, SEVİNÇTEN BAYILDI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.