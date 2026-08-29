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Üniversite hayali yarım kalan genç motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İnegöl'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Talha Taner Kırca, hastanede yaşamını yitirdi; genç 9 Eylül Üniversitesi'ne kayıtlıydı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üniversite hayali yarım kalan genç motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

kaza ve ilk müdahale:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada 20 yaşındaki Talha Taner Kırca ağır şekilde yaralandı. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olduğu belirtilen, plakası 16 CAL 844 olan motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, ardından bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kırca'ya doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve cenazesinin hastane morguna alındığı bildirildi.

genç sürücünün yaşamı ve eğitim geçmişi:

Kaza sonrası hayatını kaybeden Talha Taner Kırca'nın eğitim hayatına ilişkin bilgiler korundu. Kırca, Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024 yılında mezun olmuştu. Üniversite sınavında geçen yıl istediği bölümü kazanamayınca tercih yapmayan genç, bu yıl katıldığı YKS sonucunda İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünü kazandı ve üniversite kaydını yaptırdı.

Ayrıca Kırca'nın kazada kullandığı motosikleti yaklaşık bir yıl önce aldığı öğrenildi; bu ayrıntı genç sürücünün trafikteki deneyimi ve kaza koşularının değerlendirilmesinde önem taşıyor.

cenaze ve taziye bilgileri:

Talha Taner Kırca'nın cenazesinin, ikindi namazının ardından İshakpaşa Camii'nden kaldırılacağı ve defin işlemlerinin buradaki cenaze namazının ardından gerçekleştirileceği duyuruldu.

İnegöl'de yaşanan bu kaza, yeni üniversite hayatına başlamış bir gencin beklentilerinin ve planlarının ani bir şekilde sonlanmasına neden oldu; yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN 20 YAŞINDAKİ TALHA TANER KIRCA...

İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN 20 YAŞINDAKİ TALHA TANER KIRCA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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