Üniversiteler arası iş birliğiyle bölgenin kalkınmasına daha fazla katkı hedefleniyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede taraflar, iki üniversite arasında mevcut ilişkileri güçlendirme ve ortak proje üretme konusunda fikir birliğine vardı.

Ziyaretin amacı:

Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak karşılıklı tebriklerini iletti. Ziyarette Akkaya, "Önümüzdeki dönemde iki üniversite arasındaki akademik iş birliklerini daha da geliştirmeyi, ortak çalışmalarımızı ve projelerimizi artırmayı arzu ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasıyla öğrenciler, üniversiteler ve bölge için somut katkılar sağlanacağına inandığını belirtti.

Ortak çalışmaların öncelikleri:

BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy da nazik ziyaret ve iyi dilekler için Akkaya’ya teşekkür etti. Ulusoy, iki üniversite arasında üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, üretilen bilgi ve teknolojinin bölgenin ihtiyaçlarına ve öğrencilerin gelişimine daha fazla katkı sunmasının hedeflendiğini söyledi. Konuşmasında ayrıca öğrencilerin nitelikli bireyler olarak yetiştirilmelerinin ve bölgesel kalkınmanın öncelikli amaçlar olduğunu dile getirdi.

Her iki rektörün ifadelerinde ortak projeler, öğrenci değişimleri ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik AR-GE çalışmaları ön plana çıktı. Taraflar, tecrübe paylaşımı ve koordineli adımlarla kısa-orta vadede somut adımlar atılmasını planlıyor.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve 2026-2027 Akademik Yılı için temennilerin paylaşılmasının ardından, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı. Ziyaret, iki üniversite arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin artırılmasına dair somut niyetleri kayıt altına aldı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.