Uşak'ta vakıfların performansı değerlendirildi; hedef hızlı ve yerinde yardım

Toplantının kapsamı

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Uşak merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans karneleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Değerlendirmede öncelik, yardım başvurularının sonuçlandırılma süreleri, yürütülen hane ziyaretleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının etkinliğiydi. Katılımcılar mevcut uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu, saha geri bildirimleri üzerinden analiz yaptı.

Değerlendirilen çalışmalar:

Toplantıda, sosyal yardım programlarının erişilebilirliği ve hızlı hizmet sunumu ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca Şefkat Uşak Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygulama sonuçları gözden geçirildi; proje kapsamındaki desteklerin hedef kitleye ulaşma biçimi ele alındı.

Hane ziyaretlerinin planlanması, yardım başvurularının kayıt ve takip sistemleri ile vakıfların saha raporlarının doğruluğu üzerine değerlendirmeler yapıldı. Performans karneleri, vakıfların ilçelere göre dağılımı ve uygulama süreleri bağlamında karşılaştırıldı.

Geliştirme ve koordinasyon adımları:

Toplantıda, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında tespit edilmesi, sosyal yardımların hızlı ve etkin şekilde ulaştırılması ve sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla atılacak adımlar tartışıldı. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bilgi akışının hızlandırılması üzerinde duruldu.

Yetkililer, tespit ve dağıtım süreçlerinin standartlaştırılması, denetim ve geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi ile vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verme hedeflerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda mutabakata vardı. Uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL’IN BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.