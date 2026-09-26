Bartın'da ormanlık ve sulak alanlardaki yasak ses cihazları toplandı

Bartın ormanlarında yasak ses cihazlarına müdahale

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ormanlık alanlarda ve sulak alanlarda yapılan denetimlerde bazı ses cihazlarını tespit ederek topladı.

Denetimlerin kapsamı:

Ekipler, doğal yaşam alanlarına yerleştirildiği belirlenen cihazları tespit etmek için ormanlık ve sulak bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi. Tespit edilen yasak ses cihazları ekipler tarafından toplandı ve el konuldu.

Av koruma çalışmaları devam ediyor:

Yetkililer, av koruma faaliyetleri çerçevesinde denetimlerin sürdüğünü belirtti. Bölgede yapılan kontrollerin, yasa dışı avcılıkla mücadelede önem taşıdığı vurgulandı.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ (DKMP) EKİPLERİ, BARTIN'DA YASA DIŞI AVCILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA YASAK OLARAK KULLANILAN SES CİHAZLARININ TESPİTİ VE TOPLATILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ.