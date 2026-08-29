Üsküdar villasında silah sesiyle sonuçlanan telefon görüşmesi: yazar Murat Koparan hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sularında bir villada ölüm ihbarı yapıldı. Adrese sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, villanın üçüncü katındaki banyoda yazar Murat Koparan (37)'ın cansız bedenini buldu.

Görüşme ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre Koparan, olaydan yaklaşık bir saat önce yaklaşık iki yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda konuştu. Görüşme sırasında karşı taraf tarafından bir silah sesi duyulması üzerine Elif Feyza Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı takiben ekipler villaya intikal etti.

Olay yerinde tespit edilenler:

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Koparan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında villada bulunan silahın ruhsatsız olduğu kaydedildi. Ekipler, villaya balkon üzerinden girerek üçüncü kattaki banyoya ulaştı.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olayın ardından Koparan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından yazar için Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze namazı kılındı ve kendisi toprağa verildi. Haberlerde ayrıca Koparan'ın dört çocuk babası olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor; olayın kesin nedeni ve ayrıntılarına ilişkin değerlendirmeler adli makamlar ile yürütülen incelemeler sonucu netleşecek.

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