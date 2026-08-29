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Zeytinburnu kazasının araç içi kaydı: şoförün son anları

Zeytinburnu'ndaki İETT kazasının araç içi kamerası, şoförün öndeki araca çarpmamak için manevra yapıp kontrolü kaybederek duvara çarptığını gösteriyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu kazasının araç içi kaydı: şoförün son anları

kazanın araç içi görüntüleri:

İstanbul Zeytinburnu'nda dün meydana gelen kazaya ilişkin İETT otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs sürücüsünün önünde seyreden otomobile çarpmamak için yaptığı ani manevra ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarpması kaydedildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı.

görüntüde görülenler:

KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarının incelenmesinin ardından, otobüsün önüne geçerek sürücünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü R.S.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araç içi kayıtları, şoförün çarpışmayı önlemeye çalıştığını ancak manevra sonrası kontrolü tekrar sağlayamadığını açıkça gösteriyor.

soruşturma ve beklentiler:

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin KGYS ile araç içi kamera kayıtlarını birlikte değerlendirdiği bildirildi. Görüntüler olay anına dair önemli bir görsel kayıt sağlarken, adli ve idari incelemeler tamamlandıkça kazanın nedenine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

ZEYTİNBURNU’NDAKİ İETT KAZASININ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

ZEYTİNBURNU’NDAKİ İETT KAZASININ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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