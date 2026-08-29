Alanya'da daire yangını: duman üç çocuğu hastanelik etti

olay ve müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yoğun alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dairede bulunan eşyaların önemli kısmı kullanılamaz hale geldi.

çocukların durumu ve ilk müdahale:

Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi. Yetkililer, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sahanın güvenliği sağlanarak olay yerinde ilk belirlemeler yapıldı; itfaiye ekipleri soğutma ve kontrolleri sürdürdü, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Savcılık ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla olayın kaynağına ilişkin teknik araştırma yürütülecek.

Vatandaşlar arasında can kaybı bulunmaması sevindirici olarak değerlendirilirken, yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştuğu ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

ALANYA İLÇESİNDE 4 KATLI APARTMANIN BİRİNCİ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN ÇIKTI