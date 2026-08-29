Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Alanya'da daire yangını: duman üç çocuğu hastanelik etti

Alanya Güllerpınarı'nda birinci kattaki dairede çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, çocukların durumu iyi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:50

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da daire yangını: duman üç çocuğu hastanelik etti

olay ve müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yoğun alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dairede bulunan eşyaların önemli kısmı kullanılamaz hale geldi.

çocukların durumu ve ilk müdahale:

Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi. Yetkililer, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sahanın güvenliği sağlanarak olay yerinde ilk belirlemeler yapıldı; itfaiye ekipleri soğutma ve kontrolleri sürdürdü, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Savcılık ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla olayın kaynağına ilişkin teknik araştırma yürütülecek.

Vatandaşlar arasında can kaybı bulunmaması sevindirici olarak değerlendirilirken, yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştuğu ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

ALANYA İLÇESİNDE 4 KATLI APARTMANIN BİRİNCİ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN ÇIKTI

ALANYA İLÇESİNDE 4 KATLI APARTMANIN BİRİNCİ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler