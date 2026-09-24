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Uzun mesafe, güçlü bağ: lise yıllarının aşkı dünyaevine girdi

Lise yıllarında başlayan Mahmut Can ve Elif Yardımcı'nın ilişkisi, Eskişehir-Çanakkale-Akçay hattındaki uzak mesafeyi aşıp evlilikle noktalandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uzun mesafe, güçlü bağ: lise yıllarının aşkı dünyaevine girdi

Uzun mesafe, güçlü bağ: lise yıllarının aşkı dünyaevine girdi

Lise sıralarında filizlenen bir bakışma, yılların ve kilometrelerin sınadığı bir sadakate dönüştü. 28 yaşındaki Mahmut Can Yardımcı ile 27 yaşındaki Elif Yardımcı, eğitim ve işle ayrı şehirlerde sürdürdükleri yaşamlarına rağmen ilişkilerini canlı tutmayı başardı ve sonunda evliliğe adım attı.

İlk adımlar ve yıllar sonra yeniden birleşme:

Çiftin hikâyesi lise yıllarında başlayan karşılıklı ilgiyle başladı. Mahmut Can, iş nedeniyle Eskişehir'e yerleşirken; Elif üniversite için Çanakkale'ye gitti, mezuniyet sonrası ise Balıkesir'in Akçay beldesine döndü. Araya giren mesafelere rağmen iletişim kopmadı; sosyal medya üzerinden yeniden kurulan temas, ilişkilerini canlı tutan etkenlerden biri oldu.

Uzak mesafe ilişkisinde dayanışma ve kararlar:

Çift, yaklaşık 7-8 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını söylüyor. Bu süreçte sık sık gidiş gelişlerin, sabrın ve karşılıklı desteğin rol oynadığını vurgulayan Mahmut Can, zorlukların ilişkiyi güçlendirdiğini belirtti. Elif ise uzak mesafenin kolay olmadığını ancak pes etmediklerini, birlikte hareket ederek güçlükleri aştıklarını ifade etti.

Her iki taraf da sevginin önemine ve mücadele azmine dikkat çekti. Aşkın engel tanımadığını söyleyen çift, benzer durumdaki gençlere cesaret verici bir mesaj verdi: birbirini gerçekten sevenler tereddüt etmeden birlikteliklerini ilerletmeli.

Bu evlilik, lise gençliğiyle başlayan ve yıllar içinde sınanarak olgunlaşan bir bağın, planlı adımlar ve karşılıklı güvenle nasıl sonuçlandığını gösterdi. Eskişehir-Çanakkale-Akçay hattında örnek bir dayanışma sergileyen Mahmut Can ve Elif Yardımcı çifti, çevrelerindeki yakınlara da umut ve ilham verdi.

Sonuç olarak, bu hikâye uzaklık, iş ve eğitim gibi dış etkenlerin ilişkileri sonlandırmak zorunda olmadığını; aksine doğru yaklaşım ve iletişimle ilişkinin sürdürülebileceğini ortaya koydu. Genç çift artık evlilikle yeni bir döneme girerken, deneyimleri sevgi ve sabrın önemini yeniden vurguluyor.

KÜÇÜK YAŞLARINDA BAŞLAYAN MASUM BİR BAKIŞMAYLA TEMELLERİ ATILAN MAHMUT CAN YARDIMCI VE ELİF...

KÜÇÜK YAŞLARINDA BAŞLAYAN MASUM BİR BAKIŞMAYLA TEMELLERİ ATILAN MAHMUT CAN YARDIMCI VE ELİF YARDIMCI ÇİFTİNİN AŞK HİKÂYESİ, ARAYA GİREN MESAFELERE VE FARKLI ŞEHİRLERE RAĞMEN MUTLU BİR EVLİLİKLE NOKTALANDI. ESKİŞEHİR VE ÇANAKKALE HATTINDA GEÇEN ZORLU UZAK MESAFE SÜRECİNİ EL ELE VEREREK AŞAN GENÇ ÇİFT, "AŞK ENGEL TANIMIYOR" DİYEREK SEVDİKLERİNİN PEŞİNDEN GİDENLERE İLHAM OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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