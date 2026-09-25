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Vali Aydoğdu’dan Altundarak’a yeni görevinde başarı dileği

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2026/228 sayılı kararnameyle İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak’ı makamında ziyaret ederek başarı diledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vali Aydoğdu’dan Altundarak’a yeni görevinde başarı dileği

Ziyaret gerçekleştirildi:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak’ı makamında iade-i ziyarette bulundu.

Altundarak, 2026/228 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Jandarma Komutanlığına atanmıştı; Vali Aydoğdu ziyarette yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Temenniler ve iş birliği:

Aydoğdu, Altundarak’a görevinde başarı temennisinde bulundu ve kurumlar arasında devam eden koordinasyonun önemine değindi.

Her iki yetkili de görev sürecinde uyumlu çalışmanın ve karşılıklı desteğin devam edeceğini belirterek iyi dileklerini paylaştı.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN JANDARMA KIDEMLİ ALBAY CAN...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN JANDARMA KIDEMLİ ALBAY CAN ALTUNDARAK’A İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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