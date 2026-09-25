Vali Aydoğdu’dan Altundarak’a yeni görevinde başarı dileği

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak’ı makamında iade-i ziyarette bulundu.

Altundarak, 2026/228 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Jandarma Komutanlığına atanmıştı; Vali Aydoğdu ziyarette yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Temenniler ve iş birliği:

Aydoğdu, Altundarak’a görevinde başarı temennisinde bulundu ve kurumlar arasında devam eden koordinasyonun önemine değindi.

Her iki yetkili de görev sürecinde uyumlu çalışmanın ve karşılıklı desteğin devam edeceğini belirterek iyi dileklerini paylaştı.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN JANDARMA KIDEMLİ ALBAY CAN ALTUNDARAK’A İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU