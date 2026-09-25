Karşılama korteji son anda öne alındı: kepçe otel girişinde arızalandı

CHP kampında beklenmedik lojistik aksaklık

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM yeni yasama yılı değerlendirme kampı için Bolu Abant'ta düzenlenen programda, pankart asımı amacıyla getirilen iş makinesi otel girişinde arıza yaptı. Olay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otele ulaşmasından dakikalar önce gerçekleşti ve planlanan karşılama düzeninde değişiklik yapılmasını gerektirdi.

Arızanın gelişimi:

Toplantı alanına pankart asmak için getirilen kepçe, pankart asıldıktan sonra otelin tam giriş noktasında hareketsiz kaldı. İlk müdahalelerde araç bulunduğu yerden kaldırılamadı; başka bir iş makinesi getirildi ancak yapılan müdahalelere rağmen kepçe yerinden çekilemedi. Bu durum, otelin girişinde geçici bir kapanmaya yol açtı.

Protokolün müdahalesi ve sonuç:

Otel girişinin kapanması üzerine karşılama heyeti hızlı bir düzenlemeye giderek planlanan noktadan daha öne doğru ilerledi ve karşılama hattını yeniden oluşturdu. Kılıçdaroğlu, bu yeni noktada protokol tarafından karşılanarak otele girişini gerçekleştirdi. Olay, organizasyondaki lojistik hazırlıkların önemini ve acil durumlara karşı hızlı uyum sağlamanın gerekliliğini gösterdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN (CHP) BOLU ABANT'TA DÜZENLENEN TBMM YENİ YASAMA YILI DEĞERLENDİRME KAMPINDA, PANKART ASMAK İÇİN GETİRİLEN BİR KEPÇE OTEL GİRİŞİNDE BOZULDU. DAKİKALARCA UĞRAŞILMASINA RAĞMEN KEPÇE BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILAMADI.