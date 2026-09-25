Dolar 48,9585 +0,02%
Euro 55,8029 +0,23%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.796,91 +0,47%
EUR/USD 1,1395 +0,13%
Brent Petrol 96,97 -3,24%
--°

Uzun süren ağrının nedeni 13 santimetrelik kitle çıktı: hasta taburcu edildi

Antalya ve Isparta'da çare bulamayan 30 yaşındaki Veli Kapan'ın karınındaki 13 cm'lik kitle, Burdur Devlet Hastanesi'nde 6 saatlik ameliyatla alındı ve hasta taburcu edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uzun süren ağrının nedeni 13 santimetrelik kitle çıktı: hasta taburcu edildi

vaka ve başvuru süreci:

30 yaşındaki Veli Kapan, uzun süredir devam eden karın ağrısı, karında şişlik ve idrar ile sindirim sisteminde güçlükler yaşaması üzerine çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu. Antalya ve Isparta'da yapılan tetkiklerin ardından soruna kesin çözüm bulunamayınca hasta, detaylı değerlendirme için Burdur Devlet Hastanesine yönlendirildi.

Hastanedeki görüntülemeler sonucunda, mesanenin arkasında yerleşim gösteren; idrar kanallarına, kalın bağırsağın son bölümüne baskı yapan ve sağ bacağa giden ana toplardamar ile atardamarı saran yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kitlenin çevre dokularla yakın ilişkide olması nedeniyle multidisipliner değerlendirme kararı alındı.

ameliyat ve takip süreci:

Operasyon, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan, Üroloji Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Sabri Aydemir ve Dr. Kaan Çömez ile deneyimli bir ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren ameliyat sonunda, çevre dokularla yakın ilişkili olan kitle tamamen çıkarıldı.

Ameliyat sonrasında hastanın durumu yakından izlendi; tedavi ve iyileşme sürecinde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Sağlık durumu iyi olan Veli Kapan, başarılı cerrahi müdahalenin ardından şifa ile taburcu edildi.

hasta deneyimi ve iyileşme:

Veli Kapan, süreci anlatarak Antalya ve Isparta'da birçok hastaneye başvurduğunu, ancak bir türlü çare bulunamadığını belirtti. Burdur Devlet Hastanesi'ne geldikten sonra doğru tanı konulup tedavi edildiğini söyledi ve ilk başta buraya gelmemesinin zaman kaybı olduğunu hissettiğini aktardı.

Hasta şikayetlerinin beslenmesini olumsuz etkilediğini, ağrılar nedeniyle zayıfladığını; ameliyat sonrası ise yeniden yeterince beslenebildiğini ve kilo almaya başladığını ifade etti. Ayrıca nöbeti biten doktorun evinden arayarak durumu sorması ve hemşirelerin dikkatli takibi kendisini memnun ettiğini belirterek ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Hastane yetkilileri ve ameliyat ekibi, multidisipliner yaklaşımla yürütülen tanı ve tedavi sürecinin erken dönemde doğru merkezde değerlendirilmenin önemini gösterdiğini vurguladı. Vakada kullanılan cerrahi yaklaşım ve sonrası izlem planı hasta için olumlu sonuç verdiği belirtiliyor.

ANTALYA VE ISPARTA’DA FARKLI SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURAN 30 YAŞINDAKİ VELİ KAPAN’IN KARIN...

ANTALYA VE ISPARTA’DA FARKLI SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURAN 30 YAŞINDAKİ VELİ KAPAN’IN KARIN BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN YAKLAŞIK 13 SANTİMETRELİK KİTLE, BURDUR DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 SAATLİK OPERASYONLA TAMAMEN ÇIKARILDI. ÇEVRE DOKULARLA YAKIN İLİŞKİLİ OLAN KİTLENİN ÇIKARILMASININ ARDINDAN HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞARAK TABURCU EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Aydoğdu’dan Altundarak’a yeni görevinde başarı dileği
images

Vali Aydoğdu ve heyetinden jandarma komutanına taziye ziyareti
images

Üç yılda umut ağı: DOSD Meram down sendromlu bireyler için model oldu
images

Karşılama korteji son anda öne alındı: kepçe otel girişinde arızalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aybey mahallesinde kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Tekirdağ’da bağcılık ve yöresel lezzetleri buluşturan uluslararası festival başladı

Uşak'ta kağıda emdirilmiş bonzai operasyonu: 4 kişi cezaevinde

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı