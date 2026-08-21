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Vali Eldivan'dan jandarma komutanı Aslan'a veda ziyareti

Vali Mustafa Eldivan, Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan'ı yeni görevi öncesi ziyaret edip hizmetleri için teşekkür etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vali Eldivan'dan jandarma komutanı Aslan'a veda ziyareti

Vali Eldivan'dan Aslan'a ziyaret

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan'ı makamında ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Vali Eldivan, Aslan'ın görev süresi boyunca Bayburt'a sunduğu hizmetleri ön plana çıkararak kendisine teşekkür etti ve yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

ziyarete eşlik edenler:

Ziyarette Vali Eldivan'a Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin eşlik etti. Eldivan, Aslan'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

VALİ ELDİVAN, JANDARMA KOMUTANI ASLAN’I ZİYARET ETTİ

VALİ ELDİVAN, JANDARMA KOMUTANI ASLAN’I ZİYARET ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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