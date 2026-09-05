Vali Taşolar'dan Salih Yıldız'a tebrik ve dünya şampiyonası dileği

Vali Taşolar milli judocuyu makamında kabul etti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 2026 Akdeniz Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda bronz madalya kazanan Salih Yıldız'ı makamında kabul etti. Ziyarette Vali Taşolar, milli sporcuyu elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı tebrik etti ve bu başarının hem ülke hem de kent adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Kabulde verilen mesajlar:

Vali Taşolar, Yıldız'ın elde ettiği sonucun genç sporcular için önemli bir motivasyon ve örnek teşkil edeceğini belirtti. Türkiye ve Iğdır adına duyduğu memnuniyeti paylaşan Taşolar, sporun gençlerin gelişimindeki rolüne ve ilin sporcu altyapısına verilen desteğin sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dünya şampiyonası öncesi temenniler:

Önümüzdeki ay düzenlenecek 2026 Dünya Judo Şampiyonası öncesinde Vali Taşolar, Salih Yıldız'a başarı dileklerini iletti. Taşolar, milli sporcunun tekrar kürsüye çıkmasını temenni ederek ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşıma beklentisini paylaştı ve Yıldız'dan yeni bir madalya sözü aldı.

IĞDIR VALİSİ TAŞOLAR, BRONZ MADALYALI MİLLİ JUDOCU SALİH YILDIZ’I AĞIRLADI