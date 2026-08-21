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Validen Arpaçay'da hizmet ve yatırım vurgusu

Kars Valisi Ziya Polat, Arpaçay'da kurum yöneticileriyle bir araya gelip altyapı, yatırımlar ve vatandaş odaklı hizmetlerin koordinasyonunu değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Validen Arpaçay'da hizmet ve yatırım vurgusu

Vali Ziya Polat Arpaçay'da kurum yöneticileriyle bir araya geldi

Kars Valisi Ziya Polat, Arpaçay ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle toplantı yaparak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda ilçede devam eden projeler, kamu hizmetlerinin durumu ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde özellikle devam eden yatırımlar ile altyapı ve üstyapı çalışmaları değerlendirildi. Kurum temsilcileri, yürütülen projelerin aşamalarını ve hizmet sunumundaki mevcut durumu aktardı. Toplantıda kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için gerekli adımlar üzerinde duruldu.

Vali Polat'ın değerlendirmeleri ve takip:

Vali Polat, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. İlçenin ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi, taleplerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle değerlendirilmesi ve çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplantının ardından Polat, Arpaçay'da yürütülen çalışmaları takip edeceklerini ve kurumlar arası iş birliğinin önemini tekrarlediklerini ifade etti.

Bu görüşme, yerel yönetim ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların atılması ve ilçede sürdürülen hizmetlerin vatandaşların beklentilerine uygun biçimde ilerlemesinin sağlanması hedefiyle gerçekleştirildi.

KARS VALİSİ POLAT, ARPAÇAY’DA KURUM YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)

KARS VALİSİ POLAT, ARPAÇAY’DA KURUM YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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