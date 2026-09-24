Van gölü için silueti koruyan yatay yapılaşma çağrısı

Van gölü çevresinde yatay mimari vurgusu:

Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van Gölü’nün doğal güzelliği ve silüetinin korunması gerektiğini belirterek göl kıyısındaki yapılaşmalarda yatay mimarinin benimsenmesi çağrısında bulundu. Özdek, gölün hem bölge hem kent için taşıdığı değeri ve bu değerin turizm açısından yarattığı katma değeri vurguladı.

Özdek, Van Gölü'nün maviliğinin ve manzara bütünlüğünün bozulmaması için planlama ve uygulamalarda belirli bir mimari anlayışın şart olduğunu ifade etti. Bu anlayışın göl manzarasını görünür kılacak, çevreyle uyumlu ve doğayı koruyacak projeleri esas alması gerektiğini söyledi.

göl manzaralı konut talebi ve bölgesel hareketlilik:

Gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü aktaran Özdek, özellikle Edremit ve Tuşba ilçelerinde villa ve yazlık konutlara yönelik talebin arttığını belirtti. İç ve dış turizmden gelen ziyaretçilerin Van Gölü çevresinde villa sahibi olma isteğinin doğal ve beklenen bir arayış olduğunu kaydetti.

Bu ilginin bölgede villalaşma ve yazlık yapımını hızlandırdığını, dolayısıyla yapılacak her yeni projenin gölün estetik ve ekolojik değerlerini gözeterek planlanmasının öneminin arttığını ekledi.

mimari sınırlamalar ve uygulama önerileri:

Özdek, göl silüetinin bozulmaması için dikey yapılaşma yerine yatay mimari tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Öneri olarak en fazla 2-3 katlı, teraslı yapıların izin verilmesini savundu ve çok katlı yapılaşmanın göl kıyısında kaosa yol açacağını belirtti.

Sonuç olarak Özdek, Van Gölü çevresindeki turizm potansiyelinden sürdürülebilir biçimde yararlanmak için inşaat ve imar politikalarının gölün görselliğini ve doğal dokusunu koruyacak şekilde şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

VAN EMLAKÇILAR VE BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ BAŞKANI ORHAN ÖZDEK, VAN GÖLÜ'NÜN DOĞAL GÜZELLİĞİNİN VE SİLUETİNİN KORUNMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, GÖL ÇEVRESİNDEKİ YAPILAŞMALARDA YATAY MİMARİNİN BENİMSENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.