Van Gölü'nde yazın rengi: göle giren çocukların saçları sararıyor

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaz aylarında sık sık yüzen çocuklarda gözle görülür bir saç rengi değişimi yaşanıyor. Uzun süreli suya girme ve güneş ışığı bir araya geldiğinde, özellikle koyu tonlardaki saçlar yaz süresince açık, sarımsı renklere dönüyor. Bu durum kentlilerin dikkatini çekerken, mevsim sonunda saçların tekrar koyulaştığı bildiriliyor.

gözlemler ve yerel tanıklıklar:

Yaylıyaka Mahallesi ve çevresinde bu fenomenin daha belirgin olduğu ifade ediliyor. Balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, durumu şu sözlerle anlattı: "Yaz aylarında okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarımızın en azından günde bir iki kere suya girmesiyle beraber, 4 hafta içerisinde saçları sararıyor. Bu durum onların da bizim de hoşumuza gidiyor. Çocukların çoğu, saçlarının sararması için genelde göle girmek istiyor."

Çıkla, toplu sararmanın özellikle mahallelerinde yoğunlaşıp diğer bölgelerde daha seyrek göründüğünü vurguladı: "Van Gölü çevresine baktığınız zaman evet, görürsünüz ama tek tük. Ama toplu bir şekilde genelde bizim mahallemizde, Yaylıyaka Mahallesi'nde çocukların saçları sararıyor."