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Velilere uyarı: okul alışverişinde yerel esnafı tercih edin

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 14 Eylül öncesinde velilere okul ihtiyaçlarını mahalle esnafından, etiketli ve kayıtlı ürünlerden temin etmelerini önerdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Velilere uyarı: okul alışverişinde yerel esnafı tercih edin

AESOB'den velilere uyarı:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi başlayacak olmasına dikkat çekerek velilere okul alışverişlerinde yerel esnafı tercih etme çağrısı yaptı. Dere, bu dönemin aile bütçesini etkileyen önemli bir dönem olduğunu ve velilere seçme hakkı tanınması gerektiğini vurguladı.

Etiket ve kayıt kontrolü:

Dere, alışveriş yaparken sadece fiyata bakılmaması gerektiğini söyleyerek tüketicilere ürün etiketlerini okumalarını tavsiye etti. Üretici veya ithalatçı bilgisi, Türkçe uyarılar ve çocuğun yaş grubuna uygunluk gibi unsurların kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Çok ucuz görünen ürünlerin kısa sürede tekrar yenilenmesi gerekebileceğini, bunun aile bütçesine daha maliyetli olabileceğini belirtti.

Okul ihtiyaçlarının plansız alınmasının israfı artırdığına dikkat çeken Dere, geçen yıldan kalan kullanılabilir ürünlerin değerlendirilmesini önerdi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan toplatılan güvensiz ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden erişime açıldığını hatırlatarak, şüphe duyulan ürünlerin bu sistem üzerinden kontrol edilebileceğini söyledi.

Mahalle esnafının önemi:

Dere, kantinciler dahil olmak üzere esnafın meslek odalarına kayıtlı olduğuna ve denetim altında çalıştığına işaret etti. Merdiven altı, etiketsiz ve kaynağı belirsiz ürünlerin neden olabileceği mağduriyetlere karşı meslek odalarına kayıtlı esnafın tüketiciye güven verdiğini vurguladı. "Yerel esnaftan yapılan her alışveriş şehrimizin ekonomisine geri döner" mesajını paylaşan Dere, velilere mahalle esnafını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Konuşmasını okulların açılacak olmasına dair iyi dileklerle sonlandıran Dere, velilere kolaylık, öğretmenlere başarı ve öğrenciler ile esnaf için hayırlı bir yıl diledi: "Esnafımızın bereketi, çocuklarımızın neşesi bol olsun."

OKUL ALIŞVERİŞİ ÖNCESİ VELİLERE ÇAĞRIDA BULUNAN AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE, GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ...

OKUL ALIŞVERİŞİ ÖNCESİ VELİLERE ÇAĞRIDA BULUNAN AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE, GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ İÇİN YEREL ESNAFI İŞARET ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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