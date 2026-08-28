Vezirköprü'de ani kontrolden sonra şarampole yuvarlanan araç: 1'i bebek 3 yaralı

Olayın özeti:

Vezirköprü ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada aynı aileden Hamza Kamu (33), Rümeysa Nur Kamu (30) ve 1,5 aylık O.K. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Vezirköprü-Durağan kara yolu Yağınözü ile İncesu mevkiileri arasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki 06 EV 2692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma ve durum:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yeri ve araçta yapılacak tespitlerin ardından kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme yapacağını bildirdi. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi bir ayrıntı henüz paylaşılmadı.

VEZİRKÖPRÜ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU AYNI AİLEDEN BİRİ 1,5 AYLIK BEBEK OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ YARALANDI.