Husumetle büyüyen kavga kelebek bıçakla can aldı

olay ve müdahale:

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma büyüdü; kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz Fayiz bıçaklandı. Vücudunda üç bıçak yarası bulunan Fayiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 62 yaşındaki Şaban K. tutuklandı.

adli rapor ve dava süreci:

Savcılığın talebi üzerine yaraların ve ölüm sebebinin tespiti için olayda kullanılan bıçağın incelenmesi istendi. Hazırlanan raporda, cinayetin 'kelebek' diye anılan katlanır tip bıçakla işlendiği görüşü yer aldı; bu rapor duruşmada mahkeme heyetine sunuldu.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık, avukatları ile hayatını kaybeden vatandaşın ve sanığın yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, sözlü ifadede güçlük yaşadığını belirterek celse arasında yazılı savunma gönderdiğini ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Savunmasında aile yapısının bozulduğunu ve bugüne kadar kimseyle kavga etmediğini belirtti.

ailelerin talepleri ve mahkeme kararları:

Ölenin annesi, oğlunun eşi Ş.F.'nin de yargılanmasını talep etti; olayın önceden tasarlanarak gerçekleştirildiğini, bazı tanıkların geçen celse gerçekleri aktardığını söyledi ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ölenin kız kardeşi Y.T. de olayın kasıtlı ve planlı olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini, ancak haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Avukatların ek süre talebi üzerine heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dosyada adli tıp raporunun içeriği ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi süreci devam ediyor; mahkeme ilerleyen duruşmalarda deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda kararını verecek.

YARGILAMA KASTAMONU ADLİYESİ'NDE DEVAM ETTİ.