Dolar 48,9600 +0,02%
Euro 55,8491 +0,32%
Bist 12.907,08 +0,15%
Altın Gram 6.774,61 +0,13%
EUR/USD 1,1403 +0,19%
Brent Petrol 99,24 -0,98%
--°

Husumetle büyüyen kavga kelebek bıçakla can aldı

Kastamonu Cide'de 14 Ağustos 2024'te çıkan kavgada yaşamını yitiren Yılmaz Fayiz'in ölümüne sebep olan bıçağın 'kelebek' olduğu raporda belirtildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Husumetle büyüyen kavga kelebek bıçakla can aldı

olay ve müdahale:

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma büyüdü; kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz Fayiz bıçaklandı. Vücudunda üç bıçak yarası bulunan Fayiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 62 yaşındaki Şaban K. tutuklandı.

adli rapor ve dava süreci:

Savcılığın talebi üzerine yaraların ve ölüm sebebinin tespiti için olayda kullanılan bıçağın incelenmesi istendi. Hazırlanan raporda, cinayetin 'kelebek' diye anılan katlanır tip bıçakla işlendiği görüşü yer aldı; bu rapor duruşmada mahkeme heyetine sunuldu.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık, avukatları ile hayatını kaybeden vatandaşın ve sanığın yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, sözlü ifadede güçlük yaşadığını belirterek celse arasında yazılı savunma gönderdiğini ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Savunmasında aile yapısının bozulduğunu ve bugüne kadar kimseyle kavga etmediğini belirtti.

ailelerin talepleri ve mahkeme kararları:

Ölenin annesi, oğlunun eşi Ş.F.'nin de yargılanmasını talep etti; olayın önceden tasarlanarak gerçekleştirildiğini, bazı tanıkların geçen celse gerçekleri aktardığını söyledi ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ölenin kız kardeşi Y.T. de olayın kasıtlı ve planlı olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini, ancak haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Avukatların ek süre talebi üzerine heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dosyada adli tıp raporunun içeriği ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi süreci devam ediyor; mahkeme ilerleyen duruşmalarda deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda kararını verecek.

YARGILAMA KASTAMONU ADLİYESİ&#039;NDE DEVAM ETTİ.

YARGILAMA KASTAMONU ADLİYESİ'NDE DEVAM ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol
images

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı
images

Sivas-Kayseri yolunda arkadan çarpışma: Keçili'de 6 yaralı
images

Konya'da çatıda çıkan alevler çatı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı

OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı