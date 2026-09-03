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Virajı alamayan hafif ticari araç refüje devrildi: üç yaralı, biri ağır

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda virajı alamayan hafif ticari araç refüje devrildi; üç kişi yaralandı, bir yolcunun durumu kritik.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Virajı alamayan hafif ticari araç refüje devrildi: üç yaralı, biri ağır

kaza ayrıntıları:

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda, Muttalip Mahallesi yakınlarında kent merkezi istikametine seyir halinde olan 26 ABB 728 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada araç sürücüsü M.S. ile yolcular Ş.S. ve M.S. yaralandı.

yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü M.S. ile yolcu Ş.S., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne; durumu ağır olan diğer yolcu M.S. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, bir yolcunun hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

soruşturma ve müdahale:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde görgü tespitleri yapılırken, ekipler kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin delil ve ifadeleri topluyor.

ESKİŞEHİR-SARICAKAYA KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ...

ESKİŞEHİR-SARICAKAYA KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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