Dolar 48,8478 +0,03%
Euro 55,6628 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.762,38 -0,29%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 107,59 +4,38%
--°

Xi, beyaz sarayda Trump’ın Biden göndermesine tebessüm etti

Beyaz Saray turunda Trump, Biden tablosunun önünde imza makinesi gösterip şaka yapınca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gülümseyerek karşılık verdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Xi, beyaz sarayda Trump’ın Biden göndermesine tebessüm etti

Beyaz Saray gezisinde an:

Beyaz Saray’ın paylaştığı görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in koridorlarda ilerlediği anlar dikkat çekti. Eski başkanların tablolarının asılı olduğu bölümde Trump, Joe Biden’a ait olan kısmı işaret ederek beklenmedik bir şaka yaptı ve Xi Jinping’in tepkisi kameralara yansıdı.

Trump'ın imza makinesi şakası:

Trump, Biden dönemine gönderme yaparak, Biden’ın tablosunun bulunduğu yerde Autopen kullanılarak hazırlanmış gibi davranan bir görüntü gösterdi ve “Bu da Biden” diyerek espri yaptı. Görüntülerde Xi Jinping’in bu sözlere gülümseyerek karşılık verdiği görüldü; an, resmi ziyaretin daha hafif bir sahnesi olarak kayda geçti.

İddiaların arka planı:

Daha önce Trump, Biden döneminde imzalanan bazı resmi belgelerin %92’sinde gerçek imza yerine Autopen kullanıldığını iddia etmişti. Trump, bu iddialarını dile getirirken, resmi belgelerde Autopen kullanımına ilişkin kuralların başkanın özel izni olmaksızın uygulanamayacağına vurgu yapmış ve dönemin yönetimini eleştirmişti. Beyaz Saray koridorundaki bu an ise hem mizahi bir göndermeyi hem de siyasi tartışmaların gölgesini taşıdı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Beyaz Saray’daki temasları sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın...

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Beyaz Saray’daki temasları sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik imza makinesi göndermeli şakasına güldü.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kürsüde netanyahu'ya yönelen tepkiler sosyal medyada dünya gündeminde
images

Fidan New York'ta Brunei prensi Mateen ile ikili ve bölgesel iş birliğini görüşt...
images

DMM'den Mehmet Şimşek'in istifası iddialarına yalanlama
images

Fidan New York'ta Libya'nın geleceği için uluslararası adım çağrısı yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kürsüde netanyahu'ya yönelen tepkiler sosyal medyada dünya gündeminde

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde

Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği