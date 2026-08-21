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Y. Denizli Basket iki amerikalı transferiyle rotasyonunu genişletti

Y. Denizli Basket, Brae Ivey ve Ty Brewer'ı kadrosuna kattı; Ivey hücum organizasyonunu yönetecek, Brewer forvet rotasyonunu güçlendirecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Y. Denizli Basket iki amerikalı transferiyle rotasyonunu genişletti

Y. Denizli Basket iki amerikalı transferiyle rotasyonunu genişletti

Y. Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa hedeflerine yönelik kadro yapılanmasını iki önemli transferle sürdürdü. Kulüp, guard hattına Brae Iveyi, forvet rotasyonuna ise Ty Brewerı dahil ederek hem oyun kurma hem de uzun rotasyonunda derinliği arttırmayı hedefliyor.

Brae Ivey'in rolü:

Son iki sezonunu Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Hamburg ve Würzburg Baskets’ta geçiren Brae Ivey, özellikle Würzburg formasıyla Almanya Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi tecrübesi edindi. Denizli'de Ivey'den beklenti, hücum organizasyonlarını yönlendirmek, tempo kontrolü sağlamak ve skora doğrudan katkı verirken guard rotasyonuna liderlik etmek olacak. Avrupa deneyimi, özellikle uluslararası karşılaşmalarda takımın saha içi karar alma süreçlerine olumlu yansıyabilir.

Ty Brewer'ın katkıları:

Forvet rotasyonuna yapılan diğer takviye Ty Brewer. 2.01 metrelik Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Almanya'da NINERS Chemnitz ile ligde 12.9 sayı, 3.4 ribaund ve 1.1 asist; BKT EuroCup’ta ise 8.4 sayı ve 3.7 ribaund ortalamaları tutturarak dikkat çekti. Sezon ortasında UNICS Kazan'a transfer olan Brewer, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. Atletizmi, savunma sertliği ve çok yönlü oyunu sayesinde takımın hem hücum hem savunma dengesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bu hamleler, Y. Denizli Basket'in ligdeki rekabet gücünü ve Avrupa sınavlarındaki kapasitesini artırma amacına hizmet ediyor. Kulübün transfer çalışmaları sezon öncesi yoğun şekilde devam ederken, Ivey ve Brewer'ın adaptasyonu takımın yeni sezondaki hedefleri için belirleyici olacak.

BRAE IVEY

BRAE IVEY

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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