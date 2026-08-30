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Yağmur lezzeti gölgeleyemedi: Darende'nin yöresel yemekleri sahne aldı

Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Yusuf Paşa Bedesteni'nde düzenlenen yarışmada, yağmur altında 18 yöresel lezzet alanında uzman jüri tarafından puanlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yağmur lezzeti gölgeleyemedi: Darende'nin yöresel yemekleri sahne aldı

Darende'de yöresel tatlar yağmura rağmen yarıştı:

Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamındaki yöresel yemek yarışması, tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Olumsuz hava koşullarına karşın Darendeli ev hanımları, ailelerden aktarılan tariflerle hazırladıkları birbirinden farklı yemekleri jüriye sundu.

Yarışmada toplam 18 çeşit yöresel yemek yer aldı. Hazırlanan lezzetler, sunum, tat ve yapılış özellikleri gözetilerek alanında uzman şef ve gurmelerden oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Davetlilere belediye çalışanları tarafından servis edilen tadımlarla misafirler Darende mutfağının zenginliğini deneyimleme fırsatı buldu.

jüri değerlendirmesi ve takdirler:

Yarışmanın jüri üyeleri arasında İnönü Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gaye Pazarbaşı, Malatya Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Veli Doğan, Şef Kenan Esen ve kadın girişimci Filiz Taşçı yer aldı. Jüri, değerlendirme sonrası sahneye davet edilerek plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Jüri üyeleri törende, yöresel lezzetlerin yaşatılmasına emek veren kadınlara teşekkür etti. Katılımcıların hazırladıkları yemekler hakkında konuşan jüri, lezzetlerin hem keyifli hem de seçici bir değerlendirme gerektirdiğini belirterek tüm yarışmacıları tebrik etti.

ödüller, dereceye girenler ve açıklamalar:

Yarışmanın birincisi Sinem Kudun oldu. Kudun, hazırladığı Darende tava ile 359 puan alarak birincilik ödülünün sahibi oldu; ödül töreninde 10 bin TL tutarındaki birincilik ödülünü Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci takdim etti. Kaymakam Sirkeci, yarışmaya katılan tüm kadınların ellerine sağlık diyerek, Malatya mutfağının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ve sunulan lezzetlerin geçmişe dair anıları canlandırdığını ifade etti.

İkinci olan Şaziye Şekeroğlu, hazırladığı pekmezli taş bazı ile 357 puan aldı. Şekeroğlu'na 7 bin 500 TL ve çeşitli hediyeler verildi. Ödülünü Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'tan alan Şekeroğlu, sunduğu tarifi anneannesinden kalan bir reçete olarak tanımladı ve içinde süt, hamur, pekmez, tereyağı ile ceviz bulunduğunu anlattı.

Üçüncülüğü ise Ayşe Karagülle elde etti; hazırladığı Darende kömbesi ile 340 puan aldı. Dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından plaket, para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt törende organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, yarışmanın geleneksel yapısının sürdürüldüğünü ve jüri değerlendirmelerinin profesyonel bir ekip tarafından adil şekilde yapıldığını vurguladı. Bozkurt, tüm yemeklerin tadının harika olduğunu söyleyerek tüm katılımcıların emeğine teşekkür etti.

Sonuç olarak, yağmur yarışmanın akışını etkilemedi; Darende'nin kuşaktan kuşağa geçen tarifleri festival boyunca misafirlere ulaştı ve geleneksel mutfak mirasının sahipleri tarafından yaşatıldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

YAĞMUR, DARENDE LEZZETLERİNİN TADINI BOZMADI

YAĞMUR, DARENDE LEZZETLERİNİN TADINI BOZMADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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