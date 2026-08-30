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At kuyruğu geleneği Osmaniye’de zaferin kararlılığını simgeledi

Osmaniye'de 30 Ağustos töreninde atların kuyrukları bağlandı; Malazgirt geleneği anılarak terörle mücadelede "Terörsüz Türkiye" kararlılığı vurgulandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Emre Koç

At kuyruğu geleneği Osmaniye’de zaferin kararlılığını simgeledi

Osmaniye kutlamalarında tarihi simge sahneye çıktı

Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü törenlerinde, tören geçişine katılan atların kuyruklarının bağlanması geniş ilgi çekti. Bu uygulama, Türk savaş tarihinde köklü bir geleneğe gönderme yaparken kutlama programının dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Tarihi köken ve sembolik anlam:

Türk tarihinde "atın kuyruğunu bağlama" geleneğinin en bilinen örneklerinden biri 1071 Malazgirt Savaşı'na dayanıyor. Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuyla karşılaşmadan önce atının kuyruğunu bağladığı, bu hareketin geri dönüşü düşünmeden mücadele etme ve sonuna kadar savaşma kararlılığını simgelediği aktarılıyor. Osmaniye'deki törenlerde aynı geleneğin yaşatılması, sembolik bir atıf olarak öne çıktı.

Resmî vurgu ve kararlılık mesajları:

Etkinliklerde ayrıca terörle mücadeleye ilişkin kararlılık mesajları da öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenen etkinliklerde "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerine vurgu yapmış, Sultan Alparslan ile özdeşleşen "atın kuyruğunu bağlama" geleneğine atıfta bulunarak terörle mücadeledeki kararlılık mesajını dile getirmişti.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlığımızın kalıcı mühürleridir. Sınır ötesinde ülkemize yönelen terör bataklıklarını kaynağında kurutan, o girift ihanet ve şer koridorlarını darmadağın eden kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği muazzam harekâtlar, işte bu millî kudretin sahaya yansıyan şehitleşmiş iradesidir. Türkiye artık tehditleri sınırlarında bekleyen değil, kaynağında bertaraf eden küresel bir caydırıcılığa ulaşmıştır. Devletimizin ulaştığı bu muazzam seviye ve diplomatik vizyon, şüphesiz ki güçlü bir liderliğin, millî şuurun ve sarsılmaz bir ittifak ruhunun eseridir. Kararlı ve dirayetli duruşuyla devletimizi cihanşümul bir kudret merkezine tahvil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde kök salan Türkiye Yüzyılı ülküsü, ülkemizin ufkunu aydınlatmaktadır. Bu kutlu yürüyüşte, bu bereketli toprakların, yiğit Osmaniye’mizin bağrından neşet etmiş Türk siyasetinin kilit taşı, bilge ve müstesna devlet adamı Devlet Bahçeli’nin sergilediği yüksek vizyon da millî bekamıza altın harflerle kazınan eşsiz bir katkıdır".

Görüntüler ve verilen mesajlar, hem törenin yerel izleyicileri hem de töreni takip eden kamuoyunda tarihle güncel politik kararlılığın bir arada ifadesi olarak yorumlandı. Osmaniye'deki uygulama, milli hafızadan beslenen bir simgenin modern tören diline nasıl taşındığını göstermesi bakımından öne çıktı.

OSMANİYE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA TÖREN GEÇİŞİNE KATILAN...

OSMANİYE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA TÖREN GEÇİŞİNE KATILAN ATLARIN KUYRUKLARININ BAĞLANMASI DİKKAT ÇEKTİ. SULTAN ALPARSLAN’IN MALAZGİRT SAVAŞI ÖNCESİNDE UYGULADIĞI TARİHİ GELENEKLE, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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