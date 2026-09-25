Yapay zekâ yardımcıdır, tanıyı hekim koyar

Memorial Kayseri'den uyarı:

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Karaaslan, yapay zekânın sağlık alanında faydalı bir araç olmasına karşın hekim değerlendirmesinin yerini alamayacağını vurguladı. Kullanıcıların yapay zekâ yanıtlarını kesin teşhis olarak algılamasının yanlış yönlendirmelere yol açabileceğini belirten Karaaslan, özellikle görüntüleme sonuçlarının tek başına karar vermek için yeterli olmadığını ifade etti.

yapay zekânın sınırları:

Yapay zekâ sistemleri tıbbi terimleri sadeleştirebilir, MR raporlarını daha anlaşılır hâle getirebilir ve hastaların doktora yönelteceği soruları hazırlamasına yardımcı olabilir. Ancak teşhisi koyan hasta değil, hekimdir. Hastaların bazen "Yapay zekâ böyle söyledi, ameliyat gerekebilir" şeklinde kendi kendine tanı koyabildiğine dikkat çeken Karaaslan, yapay zekânın yürüyüşü, dizdeki şişlik, kas gücü veya muayenede ortaya çıkan kilitlenme gibi fiziksel bulguları değerlendiremediğini hatırlattı.

MR'da görülen bir menisküs yırtığı örneğinde olduğu gibi, görüntüleme bulgusu tek başına ameliyat gerekliliğini göstermez. Hastanın yaşı, travmanın şekli, dizde kilitlenme olup olmadığı, kıkırdak durumu ve günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlanma gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Benzer şekilde ön çapraz bağ yırtığı veya dizde kireçlenme olan hastalara uygulanan tedaviler bireysel farklılıklar gösterir.

robotik uygulamalar ve hekim rolü:

Ortopedide robotik diz ve kalça cerrahisi gibi ileri teknolojiler kullanılıyor; ancak robotik sistemler cerrahın planını hassasiyetle uygulamaya yarar, kimin ameliyat edileceğine karar vermez. Aynı şekilde yapay zekâ çeşitli verileri analiz edip sunabilir ama tedavi kararı ve hasta seçimi hekim tarafından yapılmalıdır. Yapay zekânın bağımsız şekilde verdiği yanıtlar, beklenmedik veya kapsamlı tıbbi değerlendirme gerektiren durumlarda yetersiz veya hatalı olabilir.

doğru kullanım ve veri güvenliği:

Karaaslan, hastalara yapay zekâyı tamamen reddetmek yerine doğru amaçla kullanmalarını önerdi. Yapay zekâdan kesin hüküm istemek yerine muhtemel nedenleri açıklaması, eksik bilgileri belirtmesi, hangi belirtilerde acil başvuru gerektiğini sıralaması ve doktora sorulabilecek soruları hazırlaması istenebilir. Kısacası yapay zekâdan hüküm değil, muayeneye hazırlık talep edilmelidir.

Ayrıca gizlilik uyarısı yapıldı: Kimlik bilgileri ve mahrem sağlık belgeleri gizlilik koşulları belirsiz sistemlere gelişigüzel yüklenmemeli, yapay zekânın önerileri doğrultusunda ilaç bırakma veya değiştirme gibi uygulamalar kesinlikle doktor onayı olmadan yapılmamalıdır. Yapay zekâ veri analizinde güçlü bir destek sunabilse de, hastanın tüm tıbbi geçmişini, bireysel ihtiyaçlarını ve fizik muayene bulgularını bir araya getiren kapsamlı yaklaşımın yerini alamaz.

Sonuç olarak Prof. Dr. Fatih Karaaslan, yapay zekânın sağlıkta değerli bir araç olduğunu ancak teşhis ve tedavi kararlarının nitelikli sağlık profesyonelleri tarafından verilmesinin önemini vurguladı.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN PROF. DR. FATİH KARAASLAN, YAPAY ZEKÂNIN SAĞLIK ALANINDAKİ KULLANIMINDA HEKİM DEĞERLENDİRMESİNİN YERİNİ ALAMAYACAĞINI BELİRTEREK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.