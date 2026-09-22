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Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu

İnegöl'ün Paşaören yolunda saat 16.00'da kontrolden çıkan 16 Y 6072 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Olay, kırsal Paşaören Mahallesi yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Mehmet Ö. (83) idaresindeki 16 Y 6072 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Muammer Ö. (80) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çift ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ediyor.

YARALI ÇİFT, AMBULANSLARLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

YARALI ÇİFT, AMBULANSLARLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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