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Yatağan sosyal hizmet merkezinde personel için uygulamalı yangın hazırlık eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi personeline uygulamalı yangın güvenliği eğitimi ve tatbikat yapıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yatağan sosyal hizmet merkezinde personel için uygulamalı yangın hazırlık eğitimi

eğitimin amacı ve iş birliği:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin yangınlara karşı farkındalığını artırmayı ve acil durum müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefledi. Bakanlığın talimatları doğrultusunda planlanan oturumlarda hem teorik bilgilendirme hem de uygulamalı çalışmalar yer aldı.

eğitim içeriği ve uygulamalar:

İtfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimde personele yangın anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye yöntemleri ve yangının büyümesini engellemeye yönelik alınacak önlemler anlatıldı. Ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi; yangın söndürme cihazlarının çalışma prensipleri, hangi durumlarda hangi ekipmanın tercih edileceği ve güvenlik mesafeleri üzerinde duruldu.

tatbikat ve personel hazırlığı:

Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo temelli uygulamalarla personelin muhtemel yangın durumlarında nasıl hareket etmesi gerektiği pratik olarak gösterildi. Tatbikat boyunca yapılan uygulamalar personelin ekipman kullanımı, hızlı tahliye prosedürleri ve koordinasyon becerilerini pekiştirmeyi amaçladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla personelin bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedeflendi.

YATAĞAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ PERSONELİNE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

YATAĞAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ PERSONELİNE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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