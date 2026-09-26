Çocuklar bilim merkezinde deneyerek geleceğe ufuk açıyor

Bilim şenliği Düzce Bilim Merkezi'nde kapılarını açtı

Düzce'de düzenlenen Bilim Şenliği, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve protokol üyelerinin katılımıyla Düzce Bilim Merkezi'nde başladı. Açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, etkinliğin gençlerin tefekkür yeteneklerinin gelişmesine ve bilimsel bir bakış açısı kazanmalarına katkı sunmasını temenni etti.

Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleşen etkinlik, atölyeler, deney düzenekleri ve sergilerden oluşuyor. Şenliğin ikinci günü yapılan protokol açılışına Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kamu kurumları yöneticileri de katıldı.

Merkezin dönüşümü ve finansmanı:

Etkinliğin ev sahibi olan Düzce Bilim Merkezi'nin bulunduğu alanın geçmişte pazaryeri olarak kullanıldığı, daha sonra metruk hâle gelmesiyle yeni bir işlev kazandırıldığı vurgulandı. Başkan Özlü, bu alanın değerlendirilmesi için belediyenin kaynak aktardığını ve projeye TÜBİTAK'ın da katkı sunduğunu belirtti. Açıklamaya göre belediyeden yaklaşık 20 milyon lira bütçe aktarılırken, TÜBİTAK projeye ek olarak 16 milyon lira katkı sağladı.

Özlü, bilim merkezinin kurulma sürecinde 2017'de valiliğe gönderilen kaynağın 2020'de belediyeye ulaştığını, bu kaynakların inşaat ve donanım çalışmalarında kullanıldığını anlattı. Gençlerin bilime yönelmesini destekleyen faaliyetlerin önemine işaret ederek, Türkiye genelinde düzenlenen TEKNOFEST gibi organizasyonları örnek gösterdi ve Atatürk'ün "ilim tetkikle olur tercüme ile değil" sözünü aktardı.

Protokol mesajları: insan odaklı yatırım ve gelecek vurgusu

Vali Mehmet Makas, konuşmasında eğitime yapılan yatırımın kalıcı sonuçlar doğuracağını belirtti; çocukların görerek, dokunarak öğrendiklerinde kendilerine farklı ufuklar çizeceklerine dikkat çekti. Makas, geleceğe yatırımın insan yetiştirmek olduğunu hatırlatarak bu tür etkinliklerin ileride Aziz Sancar gibi bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Milletvekili Ercan Öztürk ise bir şehirde yapılabilecek en güzel yatırımın insanlara ve geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Öztürk, geçmişte kütüphanelerden çıkan başarılı çocuk örneklerine değinerek, şenliğin içinden bir çocuğun bilim yolunu seçmesinin Düzce için büyük kazanç olacağını söyledi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik programı ve katılımcı deneyimleri:

Protokol konuşmalarının ardından bilim deneyleri gösterildi; katılımcılar Bilim Merkezi bahçesinde kurulan atölye ve sergi alanlarını ziyaret ederek uygulamalı etkinliklere katıldı. Atölyelerde yapılan deneye dayalı gösterimler ve interaktif sergiler, çocukların bilimsel merakını canlı tutmayı hedefledi.

Etkinlik, hem fiziki mekân dönüşümünün somut bir örneği olarak sunulan Bilim Merkezi'ni tanıttı hem de gençleri bilimle buluşturarak uzun vadeli bir kültürel yatırımın başlangıcını işaret etti. Organizasyon yetkilileri ve protokol üyeleri, benzer faaliyetlerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve şenliğin Düzce'ye hayırlı olmasını diledi.

BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN DÜZCE BİLİM ŞENLİĞİ, DÜZCE BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ’NDE ZİYARETÇİLERİ İLE BULUŞTU. ETKİNLİK ATÖLYELERİ, DENEY DÜZENEKLERİ VE SERGİLERDEN OLUŞAN ETKİNLİĞİN İKİNCİ GÜNÜ YAPILAN PROTOKOL AÇILIŞI İLE BAŞLADI.