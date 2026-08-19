Yaz ishalleri küçük çocuklarda hızlı sıvı kaybına neden olabilir

Yaz ishalleri çocuklarda neden daha risklidir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Uçar çocuklarda yaz aylarında artan ishal vakalarına dikkat çekerek, bu tablonun çoğunlukla basit bir bağırsak enfeksiyonu gibi görünse de küçük çocuklarda hızla ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. İshal, dışkının normalden daha sulu ve daha sık olması olarak tanımlanır ve özellikle bebeklerde vücut sıvı rezervlerinin yetişkinlere göre sınırlı olması nedeniyle hızlı sıvı kaybı riski vardır.

İshalin başlıca nedenleri:

Çocuklarda ishale en sık yol açan etkenler arasında enfeksiyonlar yer alır. Bunun yanında beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, bazı gıdalara karşı intoleranslar, antibiyotik kullanımı ve daha nadiren bazı bağırsak hastalıkları da sorumlu olabilir. Yaz döneminde dışarıda yenen gıdalar ve hijyen eksiklikleri enfeksiyon riskini artırabilir.

Uyarı işaretleri ve tedavi öncelikleri:

Ailelerin dikkat etmesi gereken belirtiler arasında çocuğun normalden daha halsiz veya uykuya meyilli olması, gözyaşının azalması veya olmaması, ağız ve dilde kuruluk, idrar miktarında belirgin azalma, gözlerde çökme, sürekli kusma, sıvı alamama, yüksek ateş, dışkıda kan görülmesi ve genel durumun giderek bozulması bulunur. Bu bulguların özellikle bebeklerde görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

İshalde tedavinin temel hedefi çocuğun kaybettiği sıvı ve elektrolitleri yerine koymaktır. Beslenmenin mümkün olduğunca sürdürülmesi önemlidir. Ailelerin doktor önerisi olmadan ishal kesici ilaçlara başvurmaması gerekir; bu tür ilaçlar çocuklarda uygun olmayan durumlarda zararlı olabilir. Erken değerlendirme sıvı kaybının ve ciddi komplikasyonların önlenmesinde belirleyicidir.

Dr. Uçar, ebeveynlere yalnızca dışkılama sayısına odaklanmamalarını, çocuğun sıvı alımını, idrar miktarını, ateşini ve genel durumunu izlemelerini önerdi. Şüpheli durumlarda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması, yaz aylarında ishale bağlı risklerin azaltılmasında en etkili yol olarak öne çıkıyor.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. TUĞÇE UÇAR