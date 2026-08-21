Yeni cadde ve kaldırımlar Bilecik'te hizmete açıldı

Yeni yollar ve yenilenen kaldırımlar:

Bilecik Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü planlı çalışmalar doğrultusunda yeni cadde ve sokakları ulaşıma açıyor, yürüyüş alanları ve kaldırımları yeniliyor. Yapılan düzenlemeler, enerji ve doğal gaz hattı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı aşamasına taşındı.

Altyapıdan üstyapıya:

Önceki süreçte enerji ve doğal gaz hatlarına yönelik yapılan altyapı müdahalelerinin ardından belediye ekipleri, bozulmuş zemin ve kaldırımları onarıp yeni asfalt ve kaldırım düzenlemeleriyle bölgeleri kullanıma hazırlıyor. Bu sayede hem araç trafiği hem de yaya güvenliği iyileştiriliyor.

Mahallelerde yapılan çalışmalar:

Çalışmalar Pelitözü, Kayıboyu, İstasyon, Beşiktaş ve Bahçelievler mahallelerinde yoğunlaştı. Pelitözü ve Kayıboyu'nda yeni yerleşim bölümlerine yönelik yol açma ve genişletme işleri ile birlikte vatandaş talepleri doğrultusunda kaldırım yenilemeleri yapıldı. Ekipler ayrıca esnaf ve mahalle sakinlerinin ilettiği noktalarda düzenleme ve bakım faaliyetlerini sürdürüyor.

Yerel halk, yenilenen yollar ve kaldırımlar sayesinde ulaşım ve günlük yaşamın rahatladığını belirterek belediye çalışanlarına teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise planlı ve öncelikli müdahalelerle kentin farklı noktalarında benzer çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Belediye çalışmaları, hem altyapı koordinasyonunu hem de vatandaş taleplerine hızlı yanıtı hedefleyerek, şehir içi ulaşımın konforunu artırmayı amaçlıyor.

YENİ CADDE VE SOKAKLAR ULAŞIMA AÇILIYOR KALDIRIMLAR YENİLENİYOR