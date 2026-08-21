Yeni sezona tecrübe takviyesi: Selinay Akçin Yunusemre Belediyespor'da

Kadınlar Voleybol 2. Lig’de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Manisalı smaçör Selinay Akçin ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. 2000 doğumlu olan Akçin, yeni sezonda kırmızı-beyazlı formayla takımın yükseliş hedeflerine katkı verecek.

Kariyer ve kulüp geçmişi:

Selinay Akçin, 2. Lig deneyimi bulunan bir oyuncu olarak geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Fethiye Zirvespor forması giydi; sezonun ikinci yarısında ise Şırnak Silopi takımına transfer oldu ve burada 2. Lig Play-Off mücadelelerinde yer aldı. Kulübün yerel bağları ve lig tecrübesi, Yunusemre için saha içinde hemen katkı sağlayabilecek bir transfer olduğunu gösteriyor.

Milli takım başarıları ve rolü:

Yaklaşık 6 yıldır İşitme Engelliler Milli Takımı formasını taşıyan Selinay Akçin, uluslararası arenada önemli derecelere imza attı. Kariyerinde İşitme Engelliler Dünya Şampiyonluğu, Olimpiyat şampiyonluğu ve Olimpiyat ikinciliği ile birlikte Avrupa ikinciliği bulunuyor. Son olarak Tokyo’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda milli formayla mücadele ederek gümüş madalya kazandı.

Kulüp yetkililerinin değerlendirmesi:

İmza törenine katılan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Kayıkçı ve Başantrenör Seda Çarıkçı ile birlikte transferi duyurdu. Kanik, "Selinay, hem kariyeri hem de milli takım formasıyla elde ettiği başarılarla kendisini kanıtlamış çok değerli bir sporcu. Özellikle Manisalı bir milli oyuncuyu Yunusemre Belediyespor renklerine bağlamış olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yeni sezon hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir transfer gerçekleştirdik. Selinay’ın tecrübesi ve mücadele gücüyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Selinay Akçin'in hedefleri:

Transferinden memnuniyet duyduğunu belirten Selinay Akçin, takımın hedeflerine odaklandığını ifade etti: "Yunusemre Belediyespor ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Manisalı bir sporcu olarak burada forma giyecek olmak benim için ayrıca anlamlı. Kariyerimde edindiğim tecrübeleri yeni takımıma aktarmak ve takım arkadaşlarımla birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Yeni sezonda sahada elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım."

Yunusemre Belediyespor, milli smaçörün transferiyle kadrosunu deneyim ve uluslararası başarıyla zenginleştirirken, 2. Lig’de yeni sezonda üst sıraları hedefliyor. Takımın saha içi dengesi ve Akçin’in tecrübesi, sezon boyunca dikkat edilecek unsurlar arasında yer alacak.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG’DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, İŞİTME ENGELLİLER MİLLİ TAKIMI’NIN BAŞARILI SMAÇÖRÜ SELİNAY AKÇİN’İ KADROSUNA KATTI. MİLLİ FORMAYLA DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUKLARI YAŞAYAN AKÇİN, YENİ SEZONDA YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDECEK.