Dolar 48,3070 +0,02%
Euro 56,2273 +0,16%
Bist 13.903,68 -1,05%
Altın Gram 6.947,19 +1,33%
EUR/USD 1,1605 +0,12%
Brent Petrol 96,79 +1,21%
--°

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla sonuçlandı

Yeni Siirt Çevre Yolu'nda beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanma olmadı; her iki araçta maddi hasar meydana geldi, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla sonuçlandı

Yeni Siirt Çevre Yolu'nda kaza

Batman'da Yeni Siirt Çevre Yolu'nda beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı olmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu. Sürücülerin ve araç plakalarının bilgileri henüz öğrenilemedi.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar kaydedildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi ve hasarın maddi nitelikte olduğu yetkililerce belirtildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA BETON MİKSERİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA...

BATMAN’DA BETON MİKSERİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Amasya'da tırın dorsesi kopunca kavşakta paniğe yol açtı
images

Diyarbakır Sur'da beşinci kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi
images

Tuzla'da depo yangını sırasında patlama dron görüntülerine yansıdı
images

Çankaya Keklikpınarı'nda verici sahasında çıkan yangına müdahale sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasya'da tırın dorsesi kopunca kavşakta paniğe yol açtı

Diyarbakır Sur'da beşinci kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Ardahan'da yeni eğitim yılında okul güvenliği için kurumlar seferber oldu

Tuzla'da depo yangını sırasında patlama dron görüntülerine yansıdı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı