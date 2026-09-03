Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla sonuçlandı

Yeni Siirt Çevre Yolu'nda kaza

Batman'da Yeni Siirt Çevre Yolu'nda beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı olmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu. Sürücülerin ve araç plakalarının bilgileri henüz öğrenilemedi.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar kaydedildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi ve hasarın maddi nitelikte olduğu yetkililerce belirtildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA BETON MİKSERİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.