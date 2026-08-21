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Yenilenen İskenderun Aile Köyü ailelere yeni nefes oldu

İskenderun'da yenilenen Aile Köyü, İskenderun Belediyesi tarafından açıldı; çocuklara güvenli oyun alanları, ailelere dinlenme ve yöresel lezzet deneyimi sunuyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenilenen İskenderun Aile Köyü ailelere yeni nefes oldu

Yenilenen sosyal alan hizmete açıldı:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Aile Köyü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini karşılıyor. İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen alan, bölge halkı için yeni bir buluşma noktası haline geldi.

Çocuklar ve aileler için düzenlemeler:

Tesiste çocuklar için güvenli ve eğlenceli oyun alanları oluşturulurken, ailelerin dinlenip sohbet edebileceği oturma alanları da planlandı. Ziyaretçiler, çocukların oyun oynadığı alanları takip ederken rahatça vakit geçirebiliyor.

Yöresel lezzetler ve sosyal kullanım:

Ziyaretçiler Hatay mutfağından lezzetleri tatma imkânına sahip olurken, Aile Köyü ailesiyle birlikte keyifli zaman geçirmeye olanak tanıyan sosyal bir merkez olarak öne çıkıyor. Yenilenen alanın amacı, vatandaşların sevdikleriyle bir arada kaliteli vakit geçirebileceği düzenli bir mekân sunmak olarak belirtiliyor.

AİLE KÖYÜ ARŞİV FOTOĞRAF

AİLE KÖYÜ ARŞİV FOTOĞRAF

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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