Yenilenen İskenderun Aile Köyü ailelere yeni nefes oldu

Yenilenen sosyal alan hizmete açıldı:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Aile Köyü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini karşılıyor. İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen alan, bölge halkı için yeni bir buluşma noktası haline geldi.

Çocuklar ve aileler için düzenlemeler:

Tesiste çocuklar için güvenli ve eğlenceli oyun alanları oluşturulurken, ailelerin dinlenip sohbet edebileceği oturma alanları da planlandı. Ziyaretçiler, çocukların oyun oynadığı alanları takip ederken rahatça vakit geçirebiliyor.

Yöresel lezzetler ve sosyal kullanım:

Ziyaretçiler Hatay mutfağından lezzetleri tatma imkânına sahip olurken, Aile Köyü ailesiyle birlikte keyifli zaman geçirmeye olanak tanıyan sosyal bir merkez olarak öne çıkıyor. Yenilenen alanın amacı, vatandaşların sevdikleriyle bir arada kaliteli vakit geçirebileceği düzenli bir mekân sunmak olarak belirtiliyor.

AİLE KÖYÜ ARŞİV FOTOĞRAF