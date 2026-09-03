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Yerli ırklarla kırsalda üretim güçlendi: TİGEM 18 bin 393 gebe düve ve 9 bin 800 küçükbaş dağıttı

TİGEM'in Kırsalda Bereket projesinde yerli ırklar üzerinden 18 bin 393 gebe düve ve 9 bin 800 küçükbaş damızlık üreticilere teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yerli ırklarla kırsalda üretim güçlendi: TİGEM 18 bin 393 gebe düve ve 9 bin 800 küçükbaş dağıttı

Kırsalda Bereket projesinin kapsamı:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), "Kırsalda Bereket" projesi ile yerli ve kaliteli ırk damızlık hayvanları üreticilerle buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar 18 bin 393 gebe düve ile 9 bin 800 küçükbaş damızlık hayvan üreticilere teslim edildi.

Dağıtılan hayvanlar dışarıdan ithal edilmeden, tamamen TİGEM'in kendi işletmelerinde yetiştirilen özel ve verimli ırklardan oluşuyor; böylece hayvancılıkta yerli ıslahın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dağıtım detayları:

Proje üç yıllık bir planlama kapsamında başlatıldı. Büyükbaş dağıtım hedeflerinden ilk yıl geride kalırken, TİGEM yetkilileri ilk yılda asil listenin tamamlandığını belirtiyor. Küçükbaş dağıtımları ise planlandığı şekilde kesintisiz sürüyor.

Dağıtım ölçütleri ve adetler şu şekilde uygulandı: çiftçilere büyükbaşta 15 adet, sektördeki meslektaşlara (ziraat, veteriner ve gıda mühendisi gibi) 30’ar adet; küçükbaşta ise 95’i dişi, 5’i erkek olmak üzere 100’er adet damızlık teslim ediliyor.

Destek modeli ve ıslah hedefine yönelik yaklaşım:

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç projeyi, yerli üretimi güçlendiren bir ıslah projesi olarak tanımladı. Gezginç, doğrudan yetiştiriciye ulaşmayan hibelerin uzun vadeli fayda sağlamadığını; bu nedenle sürdürülebilir bir destek mekanizması kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Uygulanan finansman modelinde öne çıkan unsur, çiftçilere yönelik 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli Ziraat Bankası kredisi düzenlemesi oldu. Bu finansman kurgusunun, hayvanların elden çıkarılmasının önüne geçilmesi ve desteklerin kalıcı fayda sağlaması amaçlanıyor.

Proje yetkilileri, yerli ıslah çalışmaları ve doğrudan üreticiye ulaşan dağıtımlarla kırsalda sürdürülebilir üretimi teşvik etmeye devam edeceklerini belirtiyor.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM), &quot;KIRSALDA BEREKET&quot; PROJESİ KAPSAMINDA YERLİ VE KALİTELİ...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM), "KIRSALDA BEREKET" PROJESİ KAPSAMINDA YERLİ VE KALİTELİ IRK DAMIZLIK HAYVANLARI ÜRETİCİLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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