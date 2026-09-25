Yıllık izindeyken kalp krizi geçirdi: vali yardımcısı Muammer Balcı toprağa verildi

Valilik önünde resmi tören yapıldı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı için Zonguldak Valiliği önünde resmi tören düzenlendi. Balcı'nın emeklilik dilekçesini verip yıllık izne ayrıldığı, emekliliğini görmeden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tören alanında duygusal anlar:

Balcı'nın naaşı tören alanına omuzlarda taşınırken, törene katılanlar ve mesai arkadaşları duygusal anlar yaşadı. Tören sırasında konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Balcı ile üç yıl birlikte çalıştıklarını hatırlatarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Allah eşine, evlatlarına, kardeşlerine, tüm akrabalarına, sevenlerine sabırlar versin. Biz ondan razıyız" ifadelerini kullandı.

Cenaze işlemleri ve defin:

İl Müftüsü Zeynel Abidin Çınar tarafından helallik alındı ve duaların ardından Balcı'nın naaşı cenaze aracına taşındı. Resmi törenin ardından cenaze, memleketi Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek.

Törene katılan yetkililer ve yakınları, Balcı'nın görev sürecine dair anılarda bulunarak ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Olayla ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamalarda verilen bilgiler doğrultusunda cenaze işlemleri tamamlandı.

ZONGULDAK VALİ YARDIMCISI MUAMMER BALCI