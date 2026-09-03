Zabıta haftasında hizmet vurgusu: Isparta'da Başdeğirmen'i ziyaret ettiler

Isparta'da zabıta haftası ziyareti

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Altuncu ve zabıta personeli, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Her yıl 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan Zabıta Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, belediye ile zabıta arasındaki iş birliğinin ve saha çalışmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Ziyaretin amacı ve görev tanımı:

Altuncu, ziyarette yaptığı açıklamada Zabıta Müdürlüğü'nün Başkan Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda belediye meclisi ve encümen kararlarının uygulanmasında aktif rol aldığını belirtti. Halkın sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak üzere yürütülen denetim ve müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade eden Altuncu, vatandaşların şikayet ve bildirimleri için Alo Zabıta 153 hattının hizmet verdiğini hatırlattı. Altuncu, 'Zabıta personeli olarak şehrimizin her yerinde 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam etmekteyiz' dedi.

Denetim alanları ve uygulamalar:

Başdeğirmen ve Altuncu, zabıta ekiplerinin günlük çalışmalarını ve denetim alanlarını detaylandırdı. Açıklamada, halk pazarları, gıda güvenliği, işletmelerdeki terazilerin kontrolü, fırınlarda ekmek üretimi ve gramaj denetimleri ile marketlerde ürün etiketlerinin doğruluğunun düzenli olarak denetlendiği vurgulandı. Isparta'da aylık olarak kurulan 22 pazarta yapılan kontrollerin zabıta sorumluluğunda olduğu, etiketsiz veya uygunsuz ürün tespit edildiğinde uyarı yapıldığı ve gerekli durumlarda yaptırım uygulandığı belirtildi.

Başkanın mesajı ve vatandaş çağrısı:

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, zabıta personelinin emeğine teşekkür ederek teşkilatı toplumun en çok hizmet alan birimleri arasında gösterdi. Başdeğirmen, zabıtanın kaldırıma park edilen araçlarla ilgilenme, trafikte engellilere yönelik düzenlemeler ve kameralı denetimlerle vatandaşın huzurunu sağlamada önemli rol oynadığını söyledi. Başkan ayrıca mahalle aralarında izinsiz satış yapanlar ve dilenciler konusunda vatandaşlardan zabıtaya bildirimde bulunmalarını talep etti ve ihbar için yine 153 numaralı hattın kullanılmasını istedi. Konuşmasını, 'Rabbim sizlere kolaylıklar versin, daha nice güzel yıllarda şehrimize hizmet etmeyi hepimize nasip etsin' sözleriyle sonlandırdı.

Ziyaret, zabıta ile belediye yönetimi arasındaki koordinasyonun ve toplumla iş birliğinin önemini öne çıkarırken, Isparta'da denetimlerin ve halkın bilgilendirilmesinin devam edeceği vurgulandı.

ZABITA TEŞKİLATININ 200. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ISPARTA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ ADİL ALTUNCU VE ZABITA PERSONELİ, BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN'İ ZİYARET ETTİ.