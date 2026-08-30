Zafer coşkusu 30 Ağustos'ta Balıkesir'de yankılandı

Atatürk anıtına çelenk sunulması:

Vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu ve bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramının 104’üncü yılı, Balıkesir'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Günün ilk etkinliği olarak Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki tören, resmi protokolün katılımı ve halkın yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Valilikte tebrik kabulü ve meydan töreni:

Çelenk sunma töreninin ardından Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Valilik Kuvâ-yi Milliye Salonunda kutlama mesajlarını ve tebrikleri kabul etti. Kabul programının ardından kutlamalar Kuvâ-yi Milliye Meydanında devam etti.

Meydandaki törende protokol halkı selamladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. Programda, Piyade Yarbay Özgür Şam da 30 Ağustos'un tarihî önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Öğrenciler ve kültür etkinlikleri:

Tören programında gençlerin katkıları dikkat çekti. Altıeylül Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eslem Kurnaz ve İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Enes Furkan Avcu, "30 Ağustos" temalı şiirleriyle büyük alkış aldı. Halkın coşkusuna, gençlerin duygulu sunumları ortak oldu.

Kültürel bölümde ise Maarif Halk Dansları Topluluğu folklor gösterisi sahne aldı ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Program, Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosunın mini konseri ile renklenirken, tören geçit töreniyle son buldu.

Kutlamalara katılanların büyük çoğunluğu ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliklere eşlik etti; protokol ve vatandaşlar günün anlamına uygun bir birlik ve coşku görüntüsü sundu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.