Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve caddeye giriş çıkışlar araç trafiğine kapatıldı.
Alternatif güzergahlar:
Araçlar, planlama kapsamında daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi ve sürücüler bu yönlendirmelere göre trafik akışını sağladı.
Normalleşme:
Törenlerin sona ermesiyle birlikte cadde trafiğin normale döneceği bildirildi; sürücülerin ve vatandaşların geçişlerle ilgili duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI NEDENİYLE VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI
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