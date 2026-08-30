Solotürk İstanbul'da: Hava Müzesi'nde imza kuyruğu ve duygusal buluşma

SOLOTÜRK İstanbul Hava Müzesi'nde hayranlarla buluştu

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'a gelerek, İstanbul Hava Müzesi Müdürlüğünde imza töreni düzenledi. Etkinliğe gelenler poster, tişört ve çeşitli SOLOTÜRK ürünlerini pilotlara imzalattı; müzeye gelenler arasında 7'den 70'e herkes uzun kuyruklar oluşturdu.

İmzalar ve yoğun ilgi:

Etkinlikte Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir, Yüzbaşı Ş. Alper Şen ve Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı pilotlar tarafından getirilmiş posterler ve vatandaşların getirdiği eşyalar imzalandı. Gösteri ekibine halkın ilgisi yoğundu; ziyaretçiler pilotlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi ve sohbet etme fırsatı buldu.

Minik İkra ile duygulandıran karşılaşma:

Kanser tedavisi gören 11 yaşındaki İkra Acar için etkinlik ayrı bir anlam taşıdı. Minik İkra'nın SOLOTÜRK pilotlarıyla tanışma isteği gerçeğe döndü; pilotlar İkra ile yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi, kendisine tişört ve şapka hediye etti ve moral verdi. İkra buluşma sırasında büyük sevinç yaşadı ve pilotlara sevgisini iletti.

SOLOTÜRK kol pilotu Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, İkra'nın kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, ailenin ve ekibin desteğiyle çocuğun rahatsızlığın üstesinden geleceğine inandıklarını söyledi ve İkra'nın gelecekte asker olma isteğine vurgu yaptı. Bakıcı ayrıca ekibin Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da olmaktan gurur duyduğunu ve bu coşkunun motivasyonlarını yükselttiğini ifade etti. Bakıcı, İkra'nın ertesi gün yapılacak gösteriye de davetli olduğunu ve sahnelerinde ağırlanacağını belirtti.

Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir ise çocukların gözlerindeki heyecanın ve gençlerin motivasyonunun kendilerini mutlu ettiğini, halkla buluşmanın ve soruları yanıtlamanın ekibin gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan da gösteriye yoğun ilgi olduğu ve herkesin etkinliklere davet edildiği ifade edildi.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler arasında yer alan Nermin Çayan, torunu ve arkadaşları için imza törenine geldiklerini, koleksiyon yaptıklarını ve yarınki gösteriyi heyecanla beklediklerini söyledi.

SOLOTÜRK GÖSTERİ EKİBİ, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN İMZA ETKİNLİĞİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. 7'DEN 70 HERKES PİLOTLARDAN İMZA ALABİLMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU. KANSER TEDAVİSİ GÖREN 11 YAŞINDAKİ İKRA ACAR'IN SOLOTÜRK PİLOTLARIYLA TANIŞMA HAYALİ GERÇEK OLDU. MİNİK KIZLA PİLOTLARLAR YAKINDAN İLGİLENEREK MORAL VERDİ. SOLOTÜRK KOL PİLOTU HAVA PİLOT YARBAY MURAT BAKICI, "İKRA KARDEŞİMİZ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI,İNŞALLAH BU RAHATSIZLIĞI ATLATACAK VE GELECEKTE DE BİR ASKER OLACAK. GELECEĞİN SOLOTÜRK PİLOTLARI, SAVAŞ PİLOTLARI BURADA ONLARA ROL MODEL OLABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE. HEYECANLIYIZ COŞKUMUZ YÜKSEK ZAFER BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DE BU COŞKUMUZ BİRLEŞİNCE DE ARŞA ÇIKIYOR MOTİVASYONUMUZ GURURUMUZ İFADELERİNİ KULLANIRKEN, HAVA PİLOT YARBAY ERHAN AYDEMİR İSE, "ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDE HEYECANI GÖRMEK GENÇLERİMİZİN MOTİVASYONUNU BİRE BİR YAŞAMAK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"DEDİ.