Zeytinburnu'da Pazartekke-Topkapı hattında iki tramvay çarpıştı

Olayın özeti

Zeytinburnu'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerinde, Pazartekke ile Topkapı durakları arasındaki hatta iki tramvayın çarpıştığı bildirildi.

ulaşımda oluşabilecek etkiler:

Çarpışmanın hattın hangi noktasında ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Olayın aynı hatta meydana gelmesi nedeniyle bölgedeki seferlerde aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

açıklama ve soruşturma:

Duruma ilişkin yetkililerden ve hat işletmecisinden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Olayın nedenine ve olası sonuçlarına dair detaylar, ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı