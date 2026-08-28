Pirinçci’de odunluk yangını otluk alana yayıldı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Elazığ'ın Pirinçci köyünde bir odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana sıçradı ve bölgeyi tehdit etti.

olayın seyri:

Yangın, köy içindeki odunlukta başladı; görgü tanıklarının bildirdiğine göre alevler hızla yayıldı. Rüzgarın etkisi yangının kontrolünü zorlaştırdı ve alevler otluk alana ilerledi. Bölge halkı durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha fazla yayılmasının önüne geçildi. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı ve olası nedenlerin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor. Köydeki yetkililer, vatandaşları benzer olaylara karşı dikkatli olmaya ve yangın riskine karşı önlem almaya çağırdı.

ELAZIĞ’DA ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, OTLUK ALANA SIÇRARKEN YANGIN, EKİPLER TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ