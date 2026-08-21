Zonguldak'ta fırtına tehlikesine karşı iki günlük deniz yasağı

Valilikten yapılan açıklama

Zonguldak Valiliği, Karadeniz'de beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle il genelinde denize girişlerin geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Yasağın süresi ve kapsamı:

Valiliğin kararına göre, 21 Ağustos Cuma günü tam gün ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar denize girilmesine müsaade edilmeyecek. Yasağın, cumartesi öğleden sonra denizdeki hava koşullarına bağlı olarak normale dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Denetimlerin artırılması ve vatandaşlara çağrı:

Kararda, sahillerde görevli ekiplerin denetimlerini artıracağı belirtilirken, Valilikten yapılan duyuruda "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla alınan bu karara riayet etmeleri önemle rica olunur" hatırlatması yapıldı. Vatandaşların duyurulara uymaları istendi.

Yetkililer, olumsuz hava ve deniz koşulları süresince sahil bölgelerinden uzak durulmasını önerdi ve alınan kararın kamu güvenliğini sağlama amaçlı olduğunu belirtti.

ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YÜKSEK DALGA RİSKİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN ZONGULDAK VALİLİĞİ, YAŞANABİLECEK BOĞULMA VAKALARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA İL GENELİNDE DENİZE GİRİŞLERİ YASAKLADI.