İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeliğine Seçildi

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu üyeliğine seçildi; üniversite akademisini sosyal politikalara taşımayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:21
Bilimle topluma hizmet vurgusu

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Baran, seçilmekten duyduğu onuru dile getirerek, kendisine tevdi edilen görevi "bilimle topluma hizmet" vizyonunun bir yansıması olarak gördüğünü söyledi.

Baran, üniversite bünyesinde üretilen akademik bilgi ve birikimi Türkiye’nin sosyal politikalarına katkı sunmak amacıyla ilgili platforma taşımaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Açıklamasında güvene teşekkür eden Prof. Dr. Baran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilim Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Baran, ülke için şevk ve azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

